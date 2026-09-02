El Gobierno de Ayuso reconoce un "tratamiento de choque" contra roedores en la residencia de Las Rozas

Los detalles La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid niega una situación de insalubridad en la residencia Reina Sofía de Las Rozas después de que laSexta haya desvelado la plaga de ratas que sufren los ancianos desde hace más de un año. Sólo reconocen una "entrada puntual" de roedores.

Una plaga de ratas inunda la residencia pública de ancianos Reina Sofía en Las Rozas (Madrid) desde hace más de un año generando problemas de salud a los residentes y accidentes a los trabajadores. Una exclusiva desvelada por Antonio Maestre en laSexta, pero que la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid niega.

En comunicación con laSexta, esta consejería de la que depende esta residencia de ancianos defiende que "no hay ninguna plaga" y que la atención que se presta a los mayores es buena. Así, refieren que "la periodicidad de tratamiento preventivo de control de plagas en las residencias es mensual" y que se aplican tratamientos de choque cuando es preciso.

Concretan también que en la citada residencia de Las Rozas "se ha practicado este verano un tratamiento de choque y se están sellando arquetas y colectores al detectarse una entrada puntual de roedores, al estar la residencia en una dehesa". E intentan dar por cerrado el asunto desligando este hecho de la limpieza del centro, que insisten "es completamente correcta".

Sin embargo, los vídeos y documentos publicados evidencian la actividad diaria de los roedores. Los testimonios en la residencia de ancianos hablan de ratas paseando por los comedores mientras se reparten las comidas a los residentes, así como de la constante aparición de roedores y cucarachas en las cocinas donde se preparan los alimentos.

Se han producido también de manera habitual avistamientos de ratas en las habitaciones y se escucha con frecuencia el ruido ensordecedor que hacen las ratas chillando a través de los falsos techos. La situación es de tal gravedad que los empleados de limpieza se ha negado a pasar a determinadas estancias por la infestación de ratas. Uno de los momentos más tristes del evento se produjo tras la muerte de dos residentes, tras la que trabajadores de la residencia vieron como el cuerpo de una de las fallecidas tapado por una sábana acabó con ratas a su alrededor.

Una situación que se vive en esta residencia con 403 ancianos desde hace más de un año. La situación de extrema insalubridad se vio agravada en la última semana de agosto, cuando uno de los falsos techos cedió por la infestación de las ratas en toda la residencia y cayó sobra una de las trabajadoras dejándola una herida de consideración en una mano.

Pero el problema no solo afecta a los trabajadores, la última semana de agosto una rata estuvo paseándose por la cama de un residente en la tercera planta de las instalaciones y se tuvo que volver a llamar a la empresa de desratización para una actuación el viernes 28 de agosto después del suceso. El parte de la empresa expresaba en su informe: "Se detectan cebos roídos por ratas en falsos techos de habitaciones de tercera planta y comedor. Se revisan y reponen cebos rodenticidas de falsos techos donde nos dan avisos de roedores. Tercera planta".