El PP pide la dimisión del ministro Marlaska por "sinvergüenza, incompetente y mentiroso"

Los detalles Miguel Tellado ha indicado que Marlaska "ha quedado en evidencia" tras conocer el informe remitido por la Policía a la jueza de la Audiencia Nacional que implica a Marruecos en el asalto a Ceuta.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras conocer el informe remitido por la Policía a la jueza de la Audiencia Nacional que implica a Marruecos en la entrada masiva de migrantes a Ceuta que tuvo lugar a finales de julio.

"Hoy Marlaska se hace el sorprendido con un informe de la Policía que advertía de la invasión de Ceuta. Lo negó durante un mes y ha quedado en evidencia", ha escrito Tellado en sus redes sociales.

El popular ha destacado que cree que el ministro debe dimitir "por sinvergüenza, incompetente y mentiroso". "No puede estar ni un minuto más al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha zanjado.

Este mensaje lo ha publicado después de que se diese a conocer que los gendarmes de Marruecos habrían planificado y ejecutado la entrada masiva irregular de más de 70.000 migrantes en Ceuta el pasado 31 de julio, según un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que ha adelantado 'El Español' y han confirmado fuentes jurídicas a laSexta.

El informe preliminar señala que la llegada de tantos migrantes no se debió a algo espontáneo, sino a un proceso planificado por Marruecos de tema migratorio solo en apariencia avalado por el hecho de que la gran mayoría de los que entraron a Ceuta abandonaron España a las pocas horas.

Tras conocer esta información, el ministro del Interior ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le informe a "la mayor brevedad" si Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de migrantes.

En una carta, que ha enviado Marlaska un mes después de la entrada masiva, reclama ser informado sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, "conocer desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación".

Algo que considera "esencial" para que el Gobierno pueda adoptar "las decisiones oportunas" en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado.

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