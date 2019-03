Monedero rechaza la candidatura de unidad en presencia de Garzón: "No debemos juntar agua y aceite"

Durante su conferencia en el curso sobre convergencia dirigido por Garzón en El Escorial, Monedero ha reconocido que Podemos comparte muchos elementos con los partidos tradicionales de izquierdas, pero hay otros tantos que no son iguales e impiden un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones.



"Por eso decidimos dar un salto, desde la experiencia del 15M que la izquierda no entendió", ha dicho tras apuntar que, en España, a la izquierda le faltó "audacia". "Tuvo muchas señales y avisos para responder. Y no fue capaz. Si eso no hubiera ocurrido, el 15M nunca surgido y seguramente Podemos tampoco hubiera surgido", ha argumentado.



Asumir las diferencias

Eso ha llevado a "un problema de difícil solución" en el que IU dice que "ahora sí ha reaccionado" y quiere pactos. "Soy consciente de que tenemos mucho todavía por discutir, pero no veo profundas soluciones", ha confesado pidiendo ser "honestos" y asumir las diferencias.

Monedero ha insistido en que el actual panorama la fuerza política capaz de "romper" el 'status quo' español es Podemos, el único partido que puede "romper el hielo" y que ha "devuelvo la ilusión a mucha gente". "Nos ha parecido sorprendente que en una cercanía electoral nadie se pueda plantear perder esa herramienta", ha apuntado en rechazo a las propuestas que piden la integración de Podemos en Ahora en Común.



Una vez superado este debate, el exdirigente de Podemos ha defendido que "lo que realmente importa" empieza al día siguiente de las elecciones generales, cuando habrá que poner en marcha el diálogo. "Tenemos que impedir que nada dificulte ese día después", ha pedido insistiendo en que ambas fuerzas deben entonces fijarse en lo que comparten.



En este punto, Monedero ha identificado a Podemos con la unidad y se ha negado a "sacrificar" su marca electoral y su candidato, Pablo Iglesias, a quien ha sostenido que la ciudadanía es el único que ve posible para plantar cara a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para llegar al Palacio de la Moncloa. "Sería absurdo y un despilfarro democrático", ha insistido.



No es momento de sumar siglas

Sin embargo, ha reconocido que en aras de esa unidad hubiera aceptado alguna solución bajo la fórmula Podemos-En Común, pero ha sostenido que ahora "no es el momento de sumar siglas", a su juicio el método que utiliza Ahora en Común aunque se plantee como una iniciativa ciudadana. "A unos meses escasos elecciones plantear lo que a día de hoy es una suma de siglas y algunas personalidades es debilitar la candidatura de unidad popular que se llama Podemos", ha acusado.



Y aunque ha reconocido que el ejemplo son las candidaturas de unidad que lograron vencer en las municipales de mayo, ha sostenido que lo que sirvió para los ayuntamientos no tiene por qué reproducirse para unas elecciones generales.

Con esta cita en los próximos meses, ha reconocido que el desafío de Podemos es conseguir generar esa ola de ilusión y movilización que sí lograron Manuela Carmena en Madrid o Ada Colau en Barcelona; aunque ha presumido de algunos de los logros conseguidos por su partido hasta la fecha, como forzar la abdicación del rey Juan Carlos o lograr que hasta el PP se sume a las primarias.