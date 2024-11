Moncloa envió a Lobato la confesión del novio de Ayuso sin marca de agua antes de publicarse en prensa: "¿Cómo la tenemos?"

laSexta ha tenido acceso a los mensajes que intercambiaron Juan Lobato y la alto cargo de Moncloa que le hizo llegar la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso: Pilar Sánchez Acera le envió el correo que la defensa de Alberto González Amador envió a la Fiscalía sin marca de agua, en un momento en que aún no había salido publicado en ningún medio de comunicación en esas condiciones.

Un chat que Lobato llevó ante notario y que este mismo viernes ha entregado al juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. En esa conversación de WhatsApp, el entonces líder del PSOE madrileño manifestó sus dudas sobre el origen del correo en cuestión y preguntó directamentede dónde salía.

Su interlocutora era Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del hoy ministro Óscar López, por entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez a su vez. En ese intercambio, Lobato le pregunta si el correo "se ha publicado en algún sitio". En él, recordemos, la defensa de González Amador reconocía los delitos fiscales y manifestaba la voluntad de su cliente de alcanzar un acuerdo. "¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio?", le insiste.

"Porque llega, la tienen los medios", le responde simplemente Sánchez Acera, que no obstante le tranquiliza: "Vamos a verlo para que estés más respaldado". "Si es así te lo digo", añade, antes de apostillar: "Si no la tienes en retaguardia". El propio Lobato, que se vio forzado a dimitir esta semana al conocerse que depositó esos mensajes en una notaría, le insistió en que necesitaba saber cuál era el origen del documento: "Si no, parece que me la ha dado la Fiscalía", advirtió incluso.

Aunque Sánchez Acera aseguró a Lobato que el correo del abogado de González Amador obraba ya en poder de los medios, lo que es seguro es que a la hora en que se lo envió, a las 08:29 de la mañana del 14 de marzo, nadie lo había publicado aún sin marca de agua. Y fue así, sin marca de agua, como se lo mandó al dirigente madrileño.

Sánchez Acera envió a Lobato la confesión del novio de Ayuso con la idea de que la usara esa misma mañana en la sesión de control a la presidenta autonómica en la Asamblea de Madrid. "Va a salir antes, para el control", le aseguró. "A las 11 ya habrá salido todo el mundo con ella, pero te aviso cuando salga", prometía.

Una hora después de enviarle el documento sin marca de agua, Sánchez Acera le mandó, ahora sí, un enlace a 'El Plural', que lo recogía sin marca. El periódico digital lo había publicado poco después de las 09:06 de la mañana, cuando ya se le había enviado a Lobato. En ese momento la 'Cadena SER' y laSexta.com ya habían publicado esta información, citando los textuales pero sin reproducir aún el correo documento. 'El País' y 'elDiario.es' lo habían sacado, pero en ambos casos sí tenía marca de agua.