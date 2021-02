La negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría suponer un nuevo escollo en el Gobierno de coalición, aunque desde Moncloa dejan claro que no dejarán a Podemos al margen de esto, mientras el PP asegura que la formación morada no se encuentra en estas conversaciones y no participará en la elección.

Según ha podido saber laSexta, desde el Gobierno insisten en su "coherencia" y en que esto es un Ejecutivo de coalición, por lo que "habrá vocales a propuesta de Unidas Podemos". De esta manera desmienten a Teodoro García Egea, que ha apuntado que Pablo Iglesias no participará en esta negociación. "El pirómano no puede elegir al bombero", ha indicado en la cadena 'COPE'.

Mientras, en el Ejecutivo reconocen que es difícil llegar a un acuerdo en los próximos días e indican que a Unidas Podemos le correspondería la elección de dos vocales del poder judicial, aunque esto no está escrito. En cuanto a un futuro encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, dejan claro que esta semana se tiene que producir, aunque en este sentido no hay nada cerrado.

No se han pronuncian de la misma manera los 'populares', que destacan que "Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar" este órgano porque "ese es el camino adecuado". "No va a estar y no va a tener personas en esta renovación porque tiene un pacto con Sánchez, no con el PP", ha manifestado el secretario general del PP.

"Sánchez tiene un pacto con Podemos porque quiere. Antes pensábamos que estaba forzado a mantener la coalición, pero Pablo Casado le tendió la mano para alcanzar pactos de Estado, y ahora ya sabemos que es una decisión libre de Sánchez que Iglesias esté en el Gobierno", ha añadido Egea.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha asegurado que el PSOE ha "aceptado la condición" de que la formación morada no tenga "nada que ver en esta negociación". De hecho, las negociaciones las está llevando por parte del Gobierno el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, del PSOE, y por parte del PP, Enrique López, secretario de Justicia de la formación.