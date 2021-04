La ministra de Turismo, Comercio e Industria, Reyes Maroto, ha sido sujeto de una nueva amenaza dirigida a un miembro del Gobierno. En este caso, la dirigente ha recibido un sobre, direccionado al Ministerio de Industria, con una navaja en apariencia ensangrentada.

Según indican fuentes de la investigación a laSexta, se ha abierto un nuevo proceso judicial para dar con el autor de este envío, después de que tres dirigentes fueran amenazados de muerte en sendas emisivas dirigidas a Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez.

Asimismo, fuentes del Ministerio del Interior detallan que el sobre tenía un remitente; además, la navaja estaba envuelta entre dos CDs, como estrategia para esquivar los sistemas de detección. Y en el envío no solo estaba la navaja, sino también se han encontrado recortes de varios periódicos, una carta manuscrita y algunas capturas de WhatsApp. La Policía está analizando si las marcas rojas corresponden a pintura o, en su defecto, sangre real. También había una serie de mensajes manuscritos, que aún no se han podido detallar.

La carta con una navaja ensangrentada ha llegado al despacho de la ministra, y, como se aprecia en el matasellos, su origen de envío fue El Escorial (Madrid), con fecha 21 de abril y las 13.24 horas. Según se aprecia en el sobre -acolchado- se envió por correo ordinario y llegó al Ministerio de Industria el 23 de abril, tal y como ha podido saber laSexta.

La carta llevaba remitente

Según informa el jefe de investigación de laSexta, Manu Marlasca, fuentes de los servicios de información han indicado que la carta enviada a Reyes Maroto "no tiene nada que ver con las de los cartuchos". Es decir, descartan que tengan el mismo autor que las amenazas contra Iglesias, Marlaska y Gámez. En el remite aparece un nombre, un apellido y una dirección de El Escorial. Además, según se ha podido saber, el individuo acudió a una oficina de correos de esa misma localidad. Su detención será cuestión de horas, según los servicios de información, pero inciden en que en este caso todo apunta a que el sospechoso puede padecer alguna enfermedad mental

Reyes Maroto se pronuncia: "Lo primero en lo que he pensado es mi familia"

Este mediodía, escasas horas después de conocerse la recepción del sobre con la navaja aparentemente ensangrentada, Reyes Maroto ha comparecido ante los medios a las puertas del Congreso de los Diputados. Así, en primer lugar, ha agradecido "el cariño" mostrado tras esta carta, y expresa con emoción algunos de sus primeros pensamientos tras ver la misiva.

"Lo primero en que he pensado ha sido en mi familia, he llamado a mis padres, a mi marido y a mi hijo, que está en el colegio, para decirles que estoy bien y con más fuerza para defender la democracia, y pasar del odio a la tolerancia", esgrime.

Asimismo, Maroto se ha acordado de las amenazas hacia su compañero, así como al líder de UP y la directora de la Guardia Civil, y muestra su preocupación por que el foco de la violencia ahora haya recaído en ella: "Hoy me toca a mí. Me preocupa que las personas pongan el foco en mi persona, que defiendo que pueden hacer bien las cosas. He pasado un poco de miedo porque están amenazando mi vida. Esto significa que va en serio: Nadie se inventa nada, esto es serio", ha concluido.

La actual ministra ha sido propuesta por el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo para, en caso de ganar las elecciones, incorporarla a su Gobierno como vicepresidenta económica. Preguntada por las amenazas lanzadas contra Marlaska, Iglesias y Gámez, el pasado viernes Maroto aseguró que "el discurso del odio tiene consecuencias", en referencia a que el Ejecutivo tomaría cartas en el asunto para identificar a la persona que ha perpetrado dicho envíos. "Al Gobierno se nos dice que somos criminales, y eso tiene consecuencias", aseveraba.

Marlaska, sobre la navaja enviada a Maroto: "Seguimos con esta traba de amenazas"

El ministro del Interior, también víctima de una carta con amenazas de muerte (en ella se podía leer que tenía diez días para dimitir), ha rechazado en una entrevista en Al Rojo Vivo los sucesos de los últimos días de forma tajante: "Todo mi apoyo y mi respaldo a Maroto. Seguimos en esta trama de amenazas, y creo que tiene que haber un posicionamiento contundente", expresa el mandatario.

En este sentido, el dirigente ha mostrado un profundo "desánimo" con respecto a la crispación y el deterioro de la convivencia. Y también recalca en las medidas que tomarán las autoridades: "Habrá una investigación de la Policía Nacional, inmediatamente se han personado para recoger las pruebas", ha expresado con respecto a las amenazas a su compañera de Gobierno.

Primeras reacciones: Yolanda Díaz en 'Al Rojo Vivo'

Tras conocerse la noticia, diversos dirigentes han reaccionado a esta nueva amenaza contra un cargo público. En este sentido, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, víctima también de una de estas cartas, ha expresado a laSexta su enfado por las amenazas de los últimos días: "Ya está bien, no hay derecho a recibir una navaja. Esta persona tiene hijas. Hoy es esto; otro día las balas amenazando a otras personas. No se puede consentir. Que la portavoz del PP acuse a mi padre de terrorista y reciba una amenaza de muerte no se puede tolerar", ha expresado.

Así, Iglesias define este ambiente de crispación como "insoportable", e incide en que el mayor temor, como ocurre con Reyes Maroto, reside en las amenazas a las familias: "No puedo dar un paseo con mis hijos sin amenazas. Tienen que aumentar mi seguridad... se está creando un clima insoportable. Y esto tiene que tener una respuesta no solo judicial sino también electoral”, sentencia.

Por su parte, otra miembro de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha conocido la noticia mientras en una entrevista en directo en Al Rojo Vivo. Así, la ministra de Trabajo, ha aprovechado para mostrarle su apoyo a Reyes Maroto, y critica duramente las amenazas: "Es gravísimo lo que estamos sufriendo, las amenazas que estamos recibiendo dirigentes de izquierdas. Bromas ningunas: el PP ha de ponerse del lado de las fuerzas democráticas", ha añadido.

Sánchez, sobre las amenazas: "No vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España"

Una de las reacciones más contundentes la ha protagonizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en sus redes sociales recalca una "rotunda condena" a lo sucedido a su compañera de Ejecutivo y partido: "Basta! No vamos a permitirlo. No vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España. Nuestra rotunda condena a la grave amenaza recibida hoy por la ministra de Industria. Estamos contigo, Reyes", escribe en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el candidato a las elecciones del 4M, Ángel Gabilondo, insiste en el mensaje que ha lanzado en los últimos días, condenar la violencia explícita y no general. "Hay que condenar expresamente, cada caso, cada hecho, y espero que se haga por parte de todos aquellos que se dicen demócratas. y que se haga ahora mismo. Que Reyes sepa que estamos con todo el compromiso, que vamos a seguir adelante", afirma con rotundidad.

Asimismo, Mónica García, candidata de Más Madrid a los comicios autonómicos, recoge la denuncia de su homólogo socialista y se pregunta: "¿Cuántas amenazas más hacen falta para que Ayuso deje de avalar la política del odio de la extrema derecha?", en referencia a los mensajes de la presidenta en los últimos días.

Junto con eso, Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos, tilda de "repugnantes" los episodios de violencia y las amenazas de muerte, y alude a la responsabilidad de los políticos para rebajar la crispación: "Los responsables públicos debemos frenar la escalada de tensión que busca instalar un clima de trincheras en la campaña del 4M".

Casado y Ayuso rechazan "cualquier agresión"

Además de los candidatos del resto de formaciones, desde el PP han mandado también un mensaje de condena a las amenazas. En este sentido, el secretario general del Partido Popular, Pablo Casado, asegura rechazar "cualquier agresión que se está viendo en esta campaña electoral" y apela a "volver a lo que nos une de verdad, a salir de esa radicalidad".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha querido mostrar su rechazo a la misiva y ha mandado ha tildado de sinsentido estos actos en una democracia: "Las amenazas a los representantes públicos no tienen sentido en un país en Libertad. Mi condena a estos incalificables últimos actos", concluye