Miguel Ángel Campos se pregunta "a qué espera la Fiscalía" para interponer una querella al juez Peinado por sus insinuaciones sobre la Policía

Miguel Ángel Campos se muestra contundente sobre las acusaciones del juez Peinado a la Policía Nacional en la causa de Begoña Gómez y afirma que una vía puede ser la de una querella por injurias y calumnias contra las Fuerzas y Cuerpos del Estado.

Begoña Gómez ya tiene orden del juez Peinado de entregar el pasaporte el próximo miércoles, de lo que según el abogado de la mujer del presidente del Gobierno se ha enterado por la prensa.

Se trata de la última de las decisiones llamativas del magistrado, que en su último auto llega a insinuar que los escoltas de Begoña Gómez podrían colaborar en una hipotética huida de España.

A propósito de esto, Miguel Ángel Campos considera que "es absolutamente insólito ya el hecho de retirarle el pasaporte, dada cuenta su arraigo o la notoriedad pública". A esto se suma que en este caso solo la organización ultra Hazte Oír había reclamado esa medida cautelar.

Respecto a los comentarios del juez sobre la Policía Nacional, opina que son "una auténtica barbaridad". Llegados a este punto, cree que la vía del CGPJ "no va a ninguna parte" y defiende que existen "otras vías": "¿A qué espera la Fiscalía para interponer una querella por injurias y calumnias contra las Fuerzas y Cuerpos del Estado contra el juez Peinado?", comenta.

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