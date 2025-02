La Mesa del Congreso admite a trámite la propuesta de Junts para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite, ahora sí, la proposición no de ley de Junts para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza, una iniciativa que la formación independentista reformuló tras su pacto con el Ejecutivo y que será debatida a principios de febrero.

Esta decisión del máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja hará que los siete diputados del partido Carles Puigdemont apoyen el próximo jueves el nuevo decreto social del Gobierno para salvar destacadas medidas del decreto ómnibus que no salió adelante en su primera versión, como la revalorización de las pensiones.

La proposición no de ley de Junts, que fue paralizada en dos ocasiones en la Mesa, ha sido retocada para dejar claro que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno. El grupo reconoce además que una proposición no de ley es solo una iniciativa política que no vincularía jurídicamente al Gobierno y, en vez de pedir a Sánchez que plantee una moción de confianza, le insta a considerar la oportunidad de hacerlo. Junts ya sabe que no lo hará.

En las últimas semanas, el Gobierno ha insistido en que no la ve necesaria y ha destacado que sigue llegando a acuerdos, a pesar de las dificultades para aprobar leyes por la necesidad de negociar a varias bandas con los socios de la investidura. Tras superar el trámite de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, habrá aún que esperar para que la proposición de ley sea debatida en una sesión plenaria, ya que Junts no tiene cupo para llevar una iniciativa al pleno hasta finales de febrero o principios de marzo.