La Mesa del Congreso vuelve a retrasar su decisión sobre la cuestión de confianza que pide Junts

La Mesa del Congreso sigue sin decidir si admite o no a trámite la iniciativa de Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y no adoptará una decisión al respecto este jueves. El órgano rector de la Cámara Baja, que ya pospuso la decisión sobre este asunto antes de las Navidades argumentando la falta de precedentes, da así una nueva patada hacia adelante con este asunto. Políticamente, Junts y el PSOE se dan más tiempo para reconducir sus relaciones.

Fuentes de la Presidencia de la cámara han confirmado a laSexta que la propuesta se deja en estudio y sostienen que Junts está de acuerdo en que se siga estudiando. Aseguran que no hay ninguna prisa porque se trata de una proposición no de ley e inciden en que este es un tema relevante porque genera precedentes. Además, insisten en que esto no es un aplazamiento, porque no hay ningún plazo para tomar una decisión, sino que simplemente no hay prisa y que se seguirá analizando.

A su vez, fuentes socialistas trasladan a esta cadena que respetan la decisión de la Mesa, pero reconocen que se ha conseguido evitar la ruptura total con Junts y que se necesita más tiempo para seguir negociando. Insisten no obstante en que esta iniciativa no aporta nada y en que hay otras cuestiones que interesan más.

El PSOE gana tiempo

El pasado mes de diciembre, Junts presentó una proposición no de ley para que el Congreso de los Diputados inste a Sánchez a plantear una cuestión de confianza, aduciendo "falta de voluntad política" por parte del jefe del Ejecutivo para hacer cumplir los acuerdos adquiridos "de forma completa y ágil". Una dinámica, añadía la formación catalana, que "no ha posibilitado generar la base de confianza que se pretendía y que es del todo necesario para encauzar el resto de la legislatura".

Una cuestión de confianza que el Gobierno ha rechazado desde el principio. Este mismo jueves, desde Moncloa insistían en que la posición del PSOE no ha cambiado: consideran que la iniciativa "no tiene ninguna lógica", aunque no quieren romper con el partido independentista. Fuentes de Moncloa trasladaban a laSexta que están hablando con Junts para que recapaciten. Desde el Ejecutivo sostienen que ellos no quieren una ruptura definitiva y que precisamente se está dialogando para evitarlo.

No obstante, insisten en que plantear una cuestión de confianza "no tiene ningún sentido" y se preguntan "qué aporta a los ciudadanos". La iniciativa, dicen, será muy simbólica para Junts, pero "no tiene ninguna lógica". Si, pese a ese diálogo, finalmente Junts decide romper, añaden, "ellos tendrán que explicarlo" y decidir si quieren ir de la mano con los que aprueban la ley de amnistía o con los que quieren meterles en la cárcel".