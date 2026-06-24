El mensaje de Iñaki López a Pedro Sánchez: "No estamos para pasar un año en blanco, reaccione"

Iñaki López critica la "poca autocrítica" de Sánchez en el Congreso tras la condena a Ábalos: "Tal vez solo pretenda resistir, prolongar una agonía que hipoteque el futuro del PSOE para que luego lo herede Felipe González".

Iñaki López arranca Más Vale Tarde hablando de la "poca autocrítica" de Pedro Sánchez, "quien nombró a los que ahora están encarcelados o imputados". "Él les dio el poder del que abusaron para hacer de la política un lupanar donde forrarse", prosigue el presentador.

Mientras Sánchez se presenta como una víctima más, Iñaki le recuerda que hace ocho años le decía a Rajoy que "si no se enteraba de las trapacerías que sucedían a su alrededor, se fuera por responsabilidad política".

"¿Qué ha pasado ahora para que esa filosofía pierda vigor hoy?", le pregunta el presentador, que asegura que aunque el Gobierno de Sánchez "es legítimo", "también debe explicarnos en qué condiciones va a continuar, si pretende asumir responsabilidades, si va a aplicar las medidas contra la corrupción que nos prometió hace un año y, de paso, aclarar si pretende aprobar presupuestos o hacer algo con el problema que asfixia a los españoles: la vivienda".

"Tal vez Sánchez solo pretenda resistir, aguantar esperando el próximo sobresalto. Tal vez prolongar una agonía que hipoteque el futuro del PSOE para que luego lo herede Felipe González", indica Iñaki, que le manda un mensaje: "No estamos para pasar un año en blanco, señor presidente, reaccione".

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