En laSexta hemos hablado con Miriam Morales, de 19 años, que pertenece al grupo de población que más se contagió la semana pasada: el de los jóvenes de entre 15 y 29. Supusieron el 21% del total de los nuevos casos: "Todo empezó porque el 30 de marzo quedé con mi hermana y una amiga para ir a tomar algo a un bar. Tres días después, mi amiga empezó con síntomas y dio positivo en COVID". Miriam confirmó su positivo hace seis días y ahora se encuentra encerrada en su habitación.

Lo mismo sucedió con Mónica Esparza, de 24 años, y sus tres compañeros de piso, que cuentan con edades parecidas. Según ha contado a esta cadena, todo apunta a que "ha sido en el trabajo" porque no han hecho "mucha vida social, por no decir ninguna", dado que salen "muy tarde de trabajar". Así, sospechando que su foco de contagio fue el laboral, y teletrabajando confinada porque tiene síntomas leves, no tolera que se generalice tachando a los jóvenes de "irresponsables".

"No hemos sido nada irresponsables, y eso me parece un mito que no se cumple siempre. Hay jóvenes irresponsables igual que hay adultos irresponsables", ha criticado Mónica. En su caso, ha tenido cierta suerte añadida porque no ha tenido que ser hospitalizada. Por desgracia, ese sí ha sido el caso de Sara Martín, que con 29 años ha superado una neumonía bilateral: "El médico me dijo que yo era uno de los casos que más le preocupaban porque, al ser tan joven, estaba sin fuerzas, pálida".

Porque ojo: las edades de las hospitalizaciones están bajando. "Ingresan con un rango de edad más bajo", ha afirmado María Roca Toda, jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Palamós; palabras a las que se ha sumado Roger Paredes, jefe de Infecciones del Hospital Germans Trias i Pujol: "Hay un incremento del porcentaje de casos que requieren hospitalización".

Aunque las vacunas hayan entrado en escena, y continúa avanzando el ritmo de vacunación en España, los médicos nos siguen, así como les siguen pidiendo a los jóvenes, mucha prudencia. Porque en manos de todos, se tenga la edad que se tenga, está el que podamos superar de una vez por todas una pandemia que nos afecta a todos por igual de una forma u otra.