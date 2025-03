Un Mazón cada vez más solo en el PP se atrinchera en el poder ante el goteo de pruebas de su negligencia en la DANA

La verdad del 29 de octubre sigue saliendo a la luz y Carlos Mazón, ante sus continuas rectificaciones sobre su negligente actuación ante una DANA que dejó 227 víctimas mortales, parece estar perdiendo poder dentro de su partido.

Así, y aunque en la cúpula del PP defienden que han tenido una postura clara desde el primer momento, lo cierto es que sus declaraciones acerca del president valenciano han cambiado. Esta misma semana, el propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, admitía que "ni la Administración central ni la Administración autonómica han estado a la altura" ante la catástrofe, tampoco la de la Generalitat de Mazón.

Los 'populares' tampoco aclaran si le han pedido su dimisión. Algo que, según manifestaba este martes a preguntas de laSexta el presidente andaluz, Juanma Moreno, "es una decisión que tiene que adoptar el propio señor Mazón".

El PP, en cualquier caso, evita cada vez más reafirmarle como futuro candidato en la Comunitat Valenciana. De hecho, según avanza este miércoles el diario 'El Mundo', cargos del PP valenciano piden a Feijóo que mueva ficha "cuanto antes" y le dé "una salida digna", porque "ya no hay ninguna posibilidad de que Mazón tenga futuro".

Según dicho periódico, varios dirigentes 'populares' creen que el barón alicantino caerá y ya estarían movilizándose para proponer un relevo. Los nombres que más suenan son el de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el de Juanfran Pérez Llorca, portavoz del PP en Les Corts. Este movimiento en silencio podría provocar una grieta entre las familias de los 'populares' valencianos, algo que estaría intentando evitar el líder del partido.

La incomodidad en el Partido Popular ante los giros de guion de Mazón, que no hace sino sumar contradicciones, era ya patente la semana pasada. Con una preocupación que en privado es evidente, los 'populares' vienen evitando respaldar en público cualquiera de sus versiones sobre su ausencia la tarde de la DANA. La última de ellas, presumiblemente encaminada a evitar responsabilidades penales y aferrarse al cargo, es que llegó al CECOPI a las 20:28, tras meses afirmando que lo hizo sobre las 19:00 horas.

Fuentes 'populares' admitían estos días a laSexta que están enterándose de muchos de esos giros de Mazón a la vez que la prensa. Sobre la mesa, afirmaban sin embargo, no estaba por ahora una gestora ni adelantar elecciones. "Sería letal", reconocían.

Las llamadas al 112, nueva tormenta para Mazón

El propio Mazón sigue vinculando su futuro a una reconstrucción que avanza muy lentamente, mientras, cuatro meses después de la tragedia, continúan saliendo a la luz detalles de su negligencia la tarde en que la DANA asoló Valencia.

Este mismo martes salía a la luz que el 112 recibió miles de avisos sobre barrancos desbordados y graves inundaciones horas antes de que se mandara la alerta por la DANA, que no llegó hasta las 20:11 horas, cuando ya era demasiado tarde y se habían ahogado ya la mayoría de las víctimas mortales, según la investigación de la jueza de Catarroja.

Aunque Mazón siempre se ha amparado en un supuesto apagón informativo, no fue porque no les avisaran. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este miércoles, en declaraciones recogidas por Efe, que las personas que estaban en el CECOPI tenían la información del número de llamadas al 112 en una pantalla situada justo "enfrente" de donde estaban reunidos, ya que los técnicos del teléfono de emergencias están en el mismo edificio.

"La tenían enfrente, estaban arriba reunidos, la tenían aquí, ¿qué necesitaban, que entrara alguien y les zarandeara?", ha reprochado Bernabé, que participó de forma telemática en esa reunión.

Así, ha afeado que la Generalitat lleve "cuatro meses diciendo que no tenían información" cuando tenían avisos cada cinco minutos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y del Sistema automático de información hidrológica (SAIH), además de los correos de la CHJ, las llamadas, los correos y alertas de la AEMET, y las llamadas al 112. "¿Y qué hicieron? Nada, y no nos dijeron nada", ha aseverado. "No dijeron nada de más de 2.400 llamadas", ha insistido.

La CHJ vuelve a desmentir al PP

A su vez, la CHJ ha vuelto a desmentir este miércoles otra mentira del PP valenciano, que ha querido propagar la idea de que el sensor que quedó destruido en el barranco del Poyo el día de la riada y que dejó de transmitir datos sobre el caudal sigue inactivo.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, sin embargo, han respondido a este falso relato asegurando que el sensor en cuestión está "instalado y en funcionamiento desde hace meses". Lo que pasa, han explicado, es que en el actual episodio de lluvias "hasta el momento, no han circulado por este barranco caudales suficientes que permitan al sensor ofrecer datos de caudal".