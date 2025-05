Mazón y su estrategia de la mentira: asegura que el veto a las víctimas en la comisión de investigación en un bulo

Carlos Mazón miente y lo ha vuelto a hacer este mismo lunes. Porque, por fin, ha levantado el veto a las víctimas de la DANA, les permite ser escuchados en la comisión de investigación de Les Corts, un detalle que las asociaciones de víctimas y fallecidos en la tragedia del 29 de octubre de 2024 llevaban tiempo solicitando. No podían porque el PP y VOX les habían cerrado las puertas, pero este lunes, Mazón ha pretendido hacernos creer que no es así. Ha intentado convencer a todo el mundo de que ni su partido ni la extrema derecha de Abascal tuvieran vetadas a las víctimas de la DANA.

Mazón ha intentado difundir falacias de nuevo, pero en esta ocasión no lo ha conseguido. Y eso, que el uso de la mentira es parte de su estrategia política fundamental. No piensa en los 228 muertos y se cierra a admitir que el PP valenciano y la ultraderecha han tenido que recular en su trato a los familiares. La realidad solo es una: que hasta este lunes por la mañana, el PP de Mazón se había unido a VOX para que ni una sola asociación de víctimas de la DANA fuera escuchada en la comisión de investigación.

Da igual que el president valenciano ahora lo niegue diciendo: "Nunca ha habido veto, no es verdad. Puertas abiertas", ha llegado a decir con una sonrisa en su rostro. Y es más, porque mantiene otro discurso que le posiciona como un gran político, pues ha asegurado; "Yo fui el que propuse la creación de la comisión".

"No ha habido nunca ningún veto. Por favor, que no se juegue con estas cosas porque puede que llevemos a confusión a alguna víctima. A una confusión innecesaria", se ha atrevido a decir el president. "Me veo obligado a negarlo. Yo esperaba no tener que llegar a negarlo y verme obligado a ello. Pero han repetido tantas veces una mentira", ha añadido. "A ver si alguno se va a creer esta mentira, que no es así", ha dicho al final, no pudiendo ocultar la risa.

De nuevo, un bulo. Si no, siete meses después de la tragedia, no sería noticia que PP y Vox hayan decidido que las víctimas ya puedan declarar. Las asociaciones de familiares fallecidos o de los que han perdido todo lo que tenían celebran esta rectificación, pero cuestionan las formas. Para ellos, lo que pretende Mazón es dilatar el proceso y quitar el foco de las víctimas. Diluirlas, dicen literal, "como un azucarillo".

"No pueden mezclar al que ha perdido un coche o un tractor, con quien ha perdido a un ser querido", ha lamentado Rosa María Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O.

Un listado con las asociaciones para "dilatar" el proceso

Y es que, por si fuera poco todo lo anterior, la derecha y la ultraderecha valenciana han dado otro paso: han acordado pedir un listado a la Consellería de Justicia con todas las asociaciones de víctimas. Más de medio año después, quieren conocerlas a todas, una por una, con nombres y apellidos.

Es decir, que se va a dilatar aún más en el tiempo todo el proceso. La oposición cree que el PP quiere manipular las comparaciones. "Es verdaderamente vergonzoso. ¿Qué van a hacer como en el accidente de metro? Van a seleccionar a las personas que comparecen, las van a invitarpara que vengan con un relato hecho", ha dicho Isaura Navarro, portavoz adjunta de Compromís en Les Corts.

Mazón rectifica tras la reunión de Sánchez con las víctimas

Sea como fuera, la cosa es que Mazón ha intentado rectificar mintiendo una vez más y que lo ha hecho después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya reunido con las víctimas. Sánchez les prometió que haría todo lo posible para que su voz pudiera alzarse en la comisión de investigación. Pero, antes de que pudiera hacer nada, Mazón ha echado a correr hacia delante y ha llamado a las asociaciones para reunirse al fin con ellas, aunque solo con las principales asociaciones.

Ya allí, las víctimas le contestaron que lo primero que tenía que hacer era levantarles el veto en la comisión de Les Corts. Han sido 7 meses de desprecios de Mazón. "Queremos estar en la comisión de investigación", suplicaban una y otra vez las diferentes asociaciones y, durante más de medio año, solo podían confirmar que nadie del PP de Valencia les había llamado.

"Pues les llamé, cogí el teléfono y les llamé", celebraba Mazón hace solo unos días. Pero la realidad es que hizo una o dos llamadas, "de unos siete minutos", en palabras de Rosa María Álvarez.

Esto sucedió el viernes y no dudo en "tener un tono mínimamente recriminatorio", pues no le había sentado bien que las víctimas se vieran primero con Sánchez que con él. Pero también se le había adelantado hasta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyer.

Como dice Joan Baldoví: "Mazón siempre llega el último a todo". Porque el president ha llegado a decir que ponerse en contacto con las víctimas de las DANA no era de su competencia.