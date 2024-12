Rosa María Álvarez, familiar de una víctima de la DANA, tras hablar con la reina Letizia: "Ella sí que fue empática, sí me entendió; estuvo a la altura"

"Yo no buscaba que me reconfortaran, yo quería hablar con la reina de persona a persona debido a que ella ostenta un puesto en la institución", ha asegurado la familiar de una de las víctimas de la DANA.

Rosa María Álvarez, una de las familiares de las víctimas por la DANA, ha sido una de las pocas que habló con la reina Letizia este lunes tras el funeral que se celebró en honor a las víctimas en la Catedral de Valencia. Todo esto tras ver que los Reyes estuvieron conversando con los familiares al finalizar la misa, cosa que no hicieron los políticos responsables de la nefasta gestión de la DANA.

"Yo no buscaba que me reconfortaran, yo quería hablar con la reina de persona a persona debido a que ella ostenta un puesto en la institución. Lo que quería expresarle era el malestar que tenemos el pueblo porque ella ha sido parte del pueblo. Ella sí que fue empática, sí me entendió. La reina estuvo a la altura", ha expresado.

Por otro lado, Rosa María ha afirmado que tras escuchar las palabras de Mazón de este martes "cada vez me repugna más" y que si alguien sobraba "era él". "Yo creo que el arzobispo hizo un blanqueamiento de la nula gestión del señor Mazón y de su consejera Salomé Pradas", ha concluido.