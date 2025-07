El duro día a día de los presos del 'Alligator Alcatraz': "El agua no sirve, el aire acondicionado no va..."

Los detalles Los presos denuncian que no pueden dormir porque la luz está encendida las 24 horas y que hay múltiples goteras por las instalaciones.

El objetivo de Donald Trump es detener y expulsar a los migrantes de Estados Unidos, pero antes acaban en sitios como el infame 'Alligator Alcatraz' de Florida. Allí sufren un trato infrahumano y las condiciones son horribles.

Porque, por mucho que el presidente la muestre al mundo como si fuera casi una obra de arte, la realidad es bien distinta. Prueba de ello es el testimonio de Vladimir Miranda, un preso en la cárcel situada en Florida que ha relatado cómo se vive dentro tras una semana retenido allí.

"Los generadores no dan suficiente electricidad, cuando la electricidad se va el agua no sirve, el aire acondicionado no va. Aquí estamos sudando la gota gorda", relata.

Con temperaturas rondando los 40 grados y una humedad del 90%, si se suman las malas condiciones higiénicas, es el cóctel perfecto para los insectos. "Han llevado a varias personas al hospital porque hay muchos mosquitos", asegura la pareja de Miranda.

Algunos presos denuncian que hay hasta gusanos en la comida y que les tratan como a perros. Además, no les dejan ni dormir porque la luz está encendida las 24 horas y viven prácticamente nadando en las instalaciones por todas las goteras que hay.

En definitiva, el 'Alligator Alcatraz' no cumple ni los estándares mínimos para una prisión que está llena de personas que ni siquiera tienen antecedentes y que solo están ahí por ser migrantes. De hecho, ni siquiera les dejan ver a sus abogados. Por no dejarles, ni siquiera les permiten rezar.