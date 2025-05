Las víctimas de la DANA aseguran que la llamada de Mazón "evidencia que había mentido" y exigen estar en la comisión de investigación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha llamado esta semana por primera vez a tres asociaciones de víctimas de la DANA. Siete meses han transcurrido desde aquel fatídico 29 de octubre en el que 228 personas perdieron la vida mientras él estaba ausente en la reunión del CECOPI por su famosa sobremesa en el restaurante El Ventorro.

Sin embargo, para las víctimas del temporal, el gesto de Mazón es insuficiente. Sienten que se les ha decepcionado constantemente durante los últimos siete meses y que la llamada evidencia las mentiras del presidente valenciano, que había asegurado en varias ocasiones que ya había contactado con los familiares de los fallecidos.

"Dejó patente que lo que había dicho en ocasiones anteriores era falso. Es que no se había reunido, no se había puesto en contacto", asegura Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29-O, en laSexta Xplica.

También afirma que en su llamada hubo "reprobación" por parte del president, lo que ha generado duras críticas. Los afectados aseguran que "Mazón se cree víctima de la DANA, pero las verdaderas víctimas se han visto desamparadas por una institución que se ha borrado".

Por ello, las tres asociaciones que hablaron con Mazón no confirman su presencia en una posible reunión con Mazón si no se cumple una condición. Quieren participar en la comisión de investigación de la DANA, donde, aseguran, su presencia está vetada. "Aunque dice que no, estamos vetadas. No figuramos como comparecientes", denuncia Álvarez.

Tan solo quedan cinco días para que ese veto se retire, ya que el próximo viernes termina el plazo para que los grupos parlamentarios presenten la lista de comparecientes, en la que, de momento, no está incluido ningún representante de ninguna asociación de víctimas.