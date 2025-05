Mazón llama a las asociaciones de víctimas de la DANA casi siete meses después de la tragedia

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha contactado con las asociaciones de víctimas de la DANA casi siete meses después de las riadas en Valencia que dejaron 228 muertos. Las asociaciones, que ya se reunieron con Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, solicitan que se levante el veto del PP y Vox para comparecer en la Comisión de Investigación en les Corts Valencianes. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 290, insiste en la importancia de esta comparecencia. Mientras tanto, Mazón apoya a Alberto Núñez Feijóo, destacando su liderazgo. Además, un informe revela que la reunión del CECOPI no fue grabada por falta de protocolo, a pesar de problemas técnicos con las líneas de emergencia ese día.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha llamado a las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la DANA cuando están cerca de cumplirse siete meses después de la tragedia. De una tragedia que tuvo lugar en Valencia, el 29 de octubre, en unas riadas en las que murieron 228 personas.

La llamada llega después de que estas asociaciones se hayan reunido con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y según cuentan en 'elDiario.es' las asociaciones han pedido al presidente que primero levante el veto que el PP y Vox han impuesto a las víctimas en les Corts.

Así lo afirma Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 290, en el citado medio: "Desde nuestra asociación le vamos a trasladar que donde queremos comparecer es en la Comisión de Investigación en les Corts Valencienes, que es la representación del pueblo".

"Mientras estemos vetados, lo único que podemos decir es que hemos recibido una llamada. Demandamos que les Corts aprueben oficialmente que las asociaciones podamos comparecer en la Comisión", cuenta Álvarez en referencia a la investigación que se está celebrando en les Corts.

Siete meses han pasado para que esta llamada tenga lugar. Siete meses, casi siete meses, en los que Mazón ni tan siquiera ha acudido a los municipios afectados por la DANA. Ahora, serán los miembros de estas asociaciones los que digan sí o no a reunirse con el president.

Baldoví: "Ahora quiere una foto"

Joan Baldoví, de Compromís, ha reaccionado a la llamada de Mazón a las asociaciones de víctimas de la DANA. "Lo de Mazón y el Partido Popular de la Comunitat Valenciana no conoce los límites de indignidad", afirma Baldoví.

"Tras estar desaparecido la tarde de la catástrofe, que por su culpa, por no enviar la alarma, murieran personas; después de meses de ignorar a las víctimas, de insultarlas, de despreciarlas y de impedir que estén en la comisión de investigación de les Corts, ahora Mazón quiere una foto", insiste.

Y expresa que lo que ha de hacer Mazón es "pedir perdón por lo que no hizo aquella tarde": "Es lo primero. Por haber estado ausente, por no haber enviado la alarma, por haber insultado a las víctimas, por haberlas despreciado e ignorado. Después, comprometerse a que las víctimas sean las primeras en comparecer en la comisión de investigación y luego mantener una reunión".

Mazón avala a Feijóo

Mazón, mientras tanto, ha dejado un mensaje en redes sociales para apoyar y avalar a Alberto Núñez Feijóo, de quien dice "representa la política seria, honesta y cercana".

"Desde la plena confianza y con la certeza de que es lo que necesitan España y la Comunitat Valenciana, avalo, y conmigo miles de afiliados de Valencia, Alicante y Castellón, a quien devolverá el rumbo y el liderazgo que merecemos. Feijóo representa la política seria, honesta y cercana", ha expresado.

Sin grabación del CECOPI al no estar "protocolizado"

Su mensaje llega después de conocer, por un informe de la Guardia Civil, el motivo por el cual no se grabó la reunión en el CECOPI del día 29 de octubre. Del día de la DANA. La razón la ha desvelado Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, quien a pesar de que admite que técnicamente era posible afirma que no se realizó dicha grabación al no estar "protocolizado".

El sistema dispone la opción de grabación de la reunión. Cuando se lleva a cabo este procedimiento, se notifica a todos los usuarios conectados. El documento recoge que la videoconferencia 'Coordinación emergencia inundaciones' se creó a las 16:32 horas del 29 de octubre y el primer participante se unió a las 16:37 horas.

El subdirector de emergencias cuenta, además, que durante ese día no hubo caída alguna de telefonía que pudiera afectar a la red de Internet en el CECOPI y que generasen, por tanto, un funcionamiento anormal de este tipo de conexiones.

En ese sentido, recalca el informe, a partir de las 18:00 tan solo estaban en funcionamiento la mitad de las líneas del 112 por un problema de Telefónica. A partir de las 22:00, tan solo eran dos las líneas que quedaban operativas. Que solo podían atender 60 llamadas a la vez frente a las 240 que suele ser habitual. Posteriormente, se ampliaron a 90 gracias a la reconfiguración de un primario adicional. La incidencia se arregló el 31 de octubre a las 18:00.