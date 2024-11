La consellera Nuria Montes vuelve a ser el foco de críticas debido a su actitud ante la tragedia que golpeó a una de sus trabajadoras, Toñi, quien perdió a su esposo y a su hija durante la DANA que afectó a la región. Montes tardó una semana en ponerse en contacto con Toñi para ofrecerle el pésame, lo que ha desatado una ola de indignación tanto en la opinión pública como entre sus propios compañeros de gobierno.

Según la propia Toñi, quien lleva 30 años trabajando como funcionaria para la Generalitat, la llamada de su jefa llegó el 5 de noviembre, una semana después del trágico suceso. "Le dije que llegaba tarde, que para mí no había consuelo", declaró la funcionaria visiblemente afectada. Además, expresó su decepción ante la falta de humanidad en la respuesta de la Consellera y de las autoridades en general: "Es tremendo, una persona así no puede seguir en un puesto público", afirmó Toñi, pidiendo la dimisión de Montes y de otros responsables por la "ineptitud" que han demostrado.

Desde el equipo de comunicación de Nuria Montes, se justificaron alegando que la consellera no tuvo conocimiento oficial de la situación de sus trabajadoras hasta el lunes, además de mencionar que Montes no había tenido contacto previo con ellas. Sin embargo, esta no es la primera vez que se cuestiona la falta de empatía de Montes. Hace apenas unos días, la consellera tuvo que disculparse públicamente tras sus comentarios hacia los familiares de las víctimas de la DANA, a quienes pidió que "esperaran en sus casas" en lugar de ir a identificar a sus seres queridos en la morgue.

Joan Baldoví, representante de Compromís, no tardó en sumarse a las críticas: "El nivel de inhumanidad de esta consellera es de una infamia…", afirmó, uniéndose al llamado de dimisión.