Doce días han pasado desde el 29 de octubre, un día que quedará marcada en la memoria de los valencianos y valencianas como la fecha en la que se les cayó el cielo encima. Doce días donde los vecinos de Valencia, aun en shock tras ver devastadas sus casas, sus barrios y cruzando los dedos para que sus familiares salieran sanos y salvos, trabajaban día y noche a la espera de unas ayudas que no llegaban debido una pésima gestión por parte de la Generalitat que dejaba en la cuerda floja a decenas de municipios. Doce días donde las fuerzas se han centrado en la ayuda; sin embargo, este sábado la indignación del barro ha estallado contra el principal responsable del desastre tanto antes como durante como después de la DANA: Carlos Mazón.

Con las botas sucias tras una jornada más de trabajo, los valencianos dejaron las escobas para acudir en masa a la plaza del Ayuntamiento de Valencia donde dejaron claro que querían y quieren la dimisión del president de la Generalitat. Una protesta que comenzó a las 18 horas y que reunió a cerca de 130.000 personas abanderados por una pancarta con el lema 'Mazón dimissió'y la imagen del mismo cabeza abajo y ataviado con el chaleco de emergencias. Esta fue portada por representantes de entidades que han resultado directamente afectadas por las inundaciones de la DANA, que ha causado más de 200 víctimas mortales y miles de damnificados en 75 municipios de la provincia.

"El pueblo valenciano se ha visto durante cinco días abandonado a su suerte y a trabajar de manera solidaria y voluntaria". "Exigimos la dimisión de Mazón, y que se inicie una investigación judicial que depure las responsabilidades". Los mensajes eran claros durante toda la protesta. Una manifestación de rabia y duelo donde la impotencia se transformó en gritos hacia la Generalitat y donde el mensaje que más se repetía era el de "Mazón, dimisión'

En lo que se suponía que iba a ser una que una marcha silenciosa por respeto a las víctimas, los gritos se apoderaron de un ambiente que dejaba entrever que el pueblo valenciano considera que la Generalitat no solo no ha estado a la altura, sino que la gestión ha sido nefasta e inexistente. Una protesta que ya es la primera gran muestra de rechazo de la indignación del barro y que deja varias preguntas a modo de pancartas: '¿Dónde estaba Mazón mientras el pueblo se ahogaba?'

El PP valenciano, 'mudo' tras la manifestación

Y mientras miles y miles de personas se unían en una marcha que no solo se ha dado en las calles de Valencia, sino también en Madrid, Alicante y otras localidades valencianas, Carlos Mazón miraba a otro lado y trataba de deslegitimar la voz del pueblo alegando que la manifestación estaba "politizada". El Partido Popular de la Comunitat Valenciana, a través de un mensaje que han compartido en la red social X, ha definido la multitudinaria concentración en Valencia para protestar por la gestión de la DANA como una "manifestación politizada". "La de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas del "Països Catalans" vienen a montar lío y colapsar la ciudad de Valencia. No les importan nada las víctimas, solo la política", han expuesto.

A su juicio, "es momento de respeto y memoria, no de aprovecharse de la tragedia para fines interesados. El PSOE y Compromís deberían estar respetando el dolor de todos los valencianos y cesar estas acciones". Mientras se desarrollaba la manifestación el perfil del partido en X ha publicado nuevos comentarios con acusaciones a la CHJ.

"La Confederación Hidrográfica tuvo los datos de la riada y avisó muy tarde, ya con el barranco desbordado. Seguridad Nacional avisó al Gobierno y no dijeron nada". También ha insistido el partido en que "hemos pedido ayuda y el Gobierno de España nos niega a los valencianos 25.000 millones para salir adelante. No tienen vergüenza. Lo sabían y no avisaron y ahora tampoco quieren ayudar".

Una estrategia que se repitió durante el transcurso de la protesta. Carlos Mazón, en su cuenta de X, también compartió un mensaje en plena manifestación y no para hablar de la misma, sino para sacar a relucir las labores de limpieza en las zonas afectadas por la DANA. "Todos los municipios cuentan con servicios de revisión técnica. Gracias a los colegios de arquitectos y de aparejadores", escribía en las redes sociales.

Silencio en Génova

¿Y desde Génova? ¿Han hecho autocrítica tras ver las calles abarrotadas de valencianos que precisamente no alagaban las decisiones de su formación en la Generalitat? Pues nada más lejos de la realidad. Fuentes del PP a laSexta prefirieron no pronunciarse y guardaron silencio sobre la multitudinaria manifestación de Valencia. Pero no se han quedado en un mero silencio, sino que han ido más allá y han puesto el foco en la ministra Teresa Ribera en una estrategia para pedir su dimisión cuando caiga, en caso de que así sea, el president de la Generalitat.

Mentiras e incongruencias para tratar de tapar una gestión que hace aguas. La Generalitat valenciana aún no ha entonado el mea culpa y todo indica a que no lo hará, por lo menos hasta que el escenario apocalíptico de Valencia retome cierta normalidad. El president ha afirmado este sábado que las responsabilidades políticas por la DANA "tocarán en su momento", tras ser preguntado por si mantendrá en el cargo a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, pues ahora hay que seguir limpiando calles, ayudando a la gente y atendiendo los riesgos sanitarios. Ahora se trata, ha dicho, "de reconstruir".

Cronología de una pésima gestión

Aun así, Mazón está entre la espada y la pared. Si ya su gestión estaba en el punto de mira, las mentiras posteriores y la lista de contradicciones e incongruencias han terminado de lapidar su credibilidad y sitúan al 'popular' en la cuerda floja. Y todo comienza el mismo día de la DANA. A las 17 horas del 29 de octubre, la reunión clave del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) para abordar la DANA (a pesar de que había alerta roja desde las 09:41 horas y de que a las 12:20 el propio CECOPI había informado de una alerta hidrológica) daba comienzo. Eso sí, faltaba alguien: el president de la Generalitat.

Días más tarde, después de muchas idas y venidas, se ha sabido que llegó dos horas tarde a dicho encuentro porque estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión valenciana À Punt. Una cuestión, la elección de cargos de una TV pública, que su partido criticó ferozmente al PSOE cuando no suspendió el pleno en el que se votaba la renovación de RTVE el día después de la riada.

Entonces, ¿cuándo llegó Mazón? El president de la Generalitat acudió al CECOPI cuando le comunicaron que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) había avisado de que el caudal en la rambla del Poyo superaba los 1.700 metros cúbicos por segundo y tras conocer que había riesgo de ruptura de la presa de Forata. Una comunicación que se produjo a las 18:45 horas. Un total de dos horas donde el president estuvo incomunicado sin contestar a ni una sola llamada.

De hecho, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, se encontraba muy agobiada y bloqueada mientras entraba y salía de la sala y "no sabía qué hacer". Finalmente, cuando Mazón llegó (tarde) a esa reunión "hubo que explicarle los temas tratados". En medio, una discusión sobre el contenido del mensaje que retrasó otra hora el lanzamiento de una alerta que se dio a las 20:11, tarde y con la gente desbordada por la riada que dejaba a varias localidades devastadas y a sus vecinos viendo una imagen dantesca de la gota fría más letal de la historia democrática de España.