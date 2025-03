Mazón se crece entre los suyos por sacar Presupuestos con Vox mientras alecciona a Sánchez: "No tienes lo que hay que tener"

Los populares han encontrado en el tema de los Presupuestos el campo de batalla perfecto para seguir azotando a Pedro Sánchez, quien sigue sin encontrar apoyos para sacar las cuentas de 2025. Y ese contexto, sumado al apoyo -intermitente- de su partido, le ha dado alas a Mazón para crecerse de forma desmesurada y atacar al Ejecutivo pese a haberse vendido a la ultraderecha. El 'president' de la Generalitat ya ni se esconde y ha dicho sentirse "orgulloso" tras aprobar los presupuestos del Gobierno valenciano, pactados con Vox.

Mazón ha defendido sus cuentas por ser, dijo, "los de la recuperación" y los de la "sanidad". Y aprovechó para atacar a Sánchez, también, por no acudir a Valencia, cuando hace una semana pasó de refilón por Fallas tras esconderese durante varios días para evitar las críticas. Así los manifestó este lunes durante un acto de la formación sobre políticas de vivienda, previo a la XXVII Interparlamentaria 'popular', que se celebró en el Museo Arqueológico (MARQ) de Alicante, y al que acudió el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, como muestra de apoyo de su partido. Allí, acomodado entre los suyos, no tuvo reparos en presumir de que el Consell que preside ha conseguido "tener presupuestos" para la "reconstrucción" -tras el acuerdo que anunció la semana con Vox- y "toda la Comunitat Valenciana" en condiciones "muy difíciles" y con "un panorama político que no es fácil" para las cuentas "del año más importante".

El acuerdo con Vox para aprobar sus presupuestos ha supuesto ceder en migración y desarrollo sostenible, recortar las subvenciones para promocionar la lengua valenciana, suprimir todas las partidas posibles destinadas a Memoria Histórica y acometer el mayor recorte en cooperación y desarrollo de la historia de la región. Pero Mazón aseguró sentirse "orgulloso" de haberlos presentado y "haber cumplido" con su responsabilidad. Para mayor muestra, y en un tono desatado, tiró contra Sánchez: "Que cada uno asuma su responsabilidad, yo he asumido la mía", dijo tras señalar que "estará en La Moncloa, porque aquí no viene".

Y terminó de crecerse usando una altanera expresión: "Si después de la desgracia más grande de la historia de España no tienes lo que tienes que tener para presentarlos, no te mereces ser presidente del Gobierno de España", soltó, acusando a Sánchez que no presenta los Presupuestos "porque no los quiere".

Génova, presente para apoyar a Mazón

El Partido Popular ha enviado a Bendodo para simbolizar un apoyo de su partido a Mazón, que no aparece por Madrid. En Alicante, Bendodo se sumó a su ataque contra Sánchez, pidiéndole "que se marche" y que "convoque elecciones".

Además, Bendodo ha alimentado de nuevo el bulo de la reconstrucción, que atribuye totalmente a la Generalitat, y ha destacado que Mazón "está reconstruyendo todos los efectos de la DANA", aunque ha apuntado que "evidentemente no es fácil", mientras Sánchez "está para estar", "no hace nada" y "cede en todo con tal de mantenerse sentado en el sillón de La Moncloa".

Al acto celebrado este lunes en Alicante también han asistido la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero; el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de la Diputación alicantina, Toni Pérez, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, además de cargos del PP procedentes de toda España.