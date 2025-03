Sánchez navega contra el relato de una derrota política y admite que prorrogará los Presupuestos si no suman apoyos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue decidido a avanzar con los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de las dificultades para obtener apoyos. Durante el Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez destacó el crecimiento económico de España y reiteró su intención de aprobar nuevos presupuestos, aunque no descarta prorrogarlos si es necesario. Sin embargo, la falta de consenso en el Congreso se evidencia y los grupos niegan que haya conversaciones. Además, el Gobierno enfrenta una semana de debilidad parlamentaria, con divisiones internas en la coalición y la inesperada derrota en la votación para crear la Agencia Estatal de Salud Pública. .

El Manual de resistencia, título del libro de Pedro Sánchez, va camino de ser un manual de vida para el presidente del Gobierno. Sin embargo, Sánchez está decidido a seguir adelante a pesar de todo. Aunque sea prorrogando, una vez más, los Presupuestos Generales del Estado (PGE. Sánchez ha asegurado que no se rinde para intentar aprobar unos nuevos Presupuestos, aunque tiene asumido que puede que tenga que prorrogarlos: "No renunciamos. Lo que hacemos es trabajar con ellos (...) No nos rendimos. Por supuesto que queremos aprobarlos", ha insistido.

Así lo expresó este jueves tras la reunión del Consejo Europeo que se ha celebrado en Bruselas, donde aprovechó para sacar pecho de los datos económicos de España que, con los presupuestos vigentes, de por sí ya prorrogados, lidera el crecimiento en Europa y la creación de empleo. Sánchez recalcó, no obstante, que tiene asumido que si no se aprobaran otros presupuestos, se prorrogan los vigentes. Y, por supuesto, no piensa adelantar elecciones: "Sin ninguna duda. Porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad y seguir haciendo una política económica que está sentando bien a las empresas, a la economía española, al empleo en nuestro país y a Europa", añadió Sánchez. Además, Sánchez ya se mostró en enero cómodo con los actuales presupuestos prorrogados, de 2023, porque fueron hechos por su Gobierno en la pasada legislatura.

Los grupos niegan las conversaciones

Con estos mimbres, el Gobierno sigue intentando aprobar los presupuestos, y así es el mensaje repetido por todos los ministros pese a que reconocen también la dificultad de lograrlo, tal y como volvió a poner de manifiesto el pasado martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Fuentes del Gobierno han apuntado esta semana que el horizonte temporal que se plantean para decidir si renuncian a los presupuestos en caso de no contar con los apoyos necesarios es el mes de mayo, según recoge EFE.

"La intención sería presentarlo durante estre trimestre", expresó María Jesús Montero esta semana en una entrevista. Pero los grupos en el Congreso de los Diputados trasladan que no hay conversaciones y dan por perdidos los presupuestos. El portavoz de ERC, su socio de investidura, lo dijo claro: si llevan Presupuestos al Congreso, "palman".

Mientras, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno que adelante elecciones ante la ausencia de apoyos para los PGE y para el aumento en el gasto militar.

Semana de debilidad parlamentaria

La aparente tranquilidad que expresa el presidente del Gobierno desde Bruselas choca con el escenario de dificultades que vive el Ejectivo en sede Parlamentaria. Porque en esta semana se ha puesto en evidencia de nuevo que las cuentas parlamentarias no le salen al PSOE. Por un lado, las discrepancias entre los socialistas y sus compañeros de coalición, de Sumar, dejaron una foto de división del Gobierno de coalición: Sumar votando contra el aumento del gasto en Defensa mientras Sánchez estaba en Bruselas defendiendo justo lo contrario. Este jueves se votaron una serie de iniciativas sobre gasto militar en las que PSOE y Sumar fueron por lados distintos. El PSOE también ha votado en contra de que España salga de la OTAN y de que se disuelva la Alianza, mientras que el partido de Yolanda Díaz, en cambio, ha votado a favor.

Pero lo más grave que sucedió este jueves fue cómo PP y Junts sacudieron la aritmética parlamentaria para tumbar por sorpresa la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, clave contra las pandemias y la gestión de crisis sanitarias, tras una bronca en el Congreso. A pesar de que la Aesap había recibido el apoyo de todos los grupos, salvo Vox, la semana anterior, una bronca en el Pleno del Congreso a primera hora de la sesión, y con motivo de otra votación, generó una revancha entre los populares y los independentistas, que decidieron cambiar el sentido del voto. De esta forma, el PSOE recibió una nueva -y muy sentida- derrota parlamentaria, en este caso muy criticada por expertos y que generó un cabreo monumental en la ministra de Sanidad, Mónica García: "Si hoy viniera una gripe aviar u otra pandemia, estaríamos más desprotegidos por culpa de la irresponsabilidad de unas tácticas políticas que nada tienen que ver con la salud", dijo a la salida del Hemiciclo.