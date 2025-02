Diana Morant se abre a una moción de censura a Mazón: "No habrá reparación al dolor si no se quita al culpable"

El contexto En una entrevista en Al Rojo Vivio, la secretaria general del PSPV ha invitado a Feijóo a que destituya a Mazón y, si no, no descarta la posibilidad de presentar una moción de censura en Les Corts.

Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, no descarta presentar una moción de censura contra Carlos Mazón por su gestión de la DANA, aunque ha invitado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a ser quien "mueva ficha" y retire del cargo al president valenciano.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Morant ha invitado a Feijóo que destituya a Mazón: "El PP tiene que poner al frente de la Generalitat a una persona que sustituya la indecencia del señor Mazón. Ya no tengo muchas esperanzas porque se lo llevamos pidiendo al señor Feijóo tres meses. Se puede hacer, él lo puede hacer y el Partido Popular ya lo ha hecho en esta comunidad, pero llevan tres meses aplaudiéndole, arropándole y siendo cómplices. Esta situación es insoportable y es desesperante ver cada mentira de Mazón intentando exculparse".

"No habrá reparación al dolor infligido si no se quita al culpable de esa desasistencia en el peor día de los valencianos", ha añadido Morant. Además, la secretaria general del PSPV ha abierto la posibilidad de que, junto con Compromís, presenten una moción de censura si el PP no actúa pese a que no tengan una mayoría parlamentaria: "Nosotros no hemos descartado la moción de censura, pero no depende de ello que Mazón se vaya. Quizás simbólicamente tengamos que retratarnos públicamente en una sesión parlamentaria".

Por otro lado, Morant también ha señalado que es "estremecedor" ver todo lo que estaba ocurriendo en el CECOPI según los mensajes desvelados por 'El País' del jefe de la Aemet: "Resulta estremecedor saber que con toda la información que tenían, porque era pública y los medios de comunicación sacabais imágenes de las personas ahogándose, que se tardara tanto en enviar ese aviso. También con ese informe forense que dice que cuando llegó la alarma, muchos de los fallecidos ya estaban muertos. Es estremecedor e indignante a la vez".

Morant también ha reaccionado a la foto que acredita que Carlos Mazón entró a las 20:28 en el CECOPI y ha mostrado sus dudas de que la imagen sea real: "Yo ya no me fío del Consell y nada de lo que nos aporta. Ya nos han aportado informaciones contradictorias, versiones contradictorias, audios recortados y dicen que no tienen la grabación del CECOPI. Del señor Mazón no me fio nada. Yo no tengo pruebas, pero el señor Mazón ha dicho en otras ocasiones que estuvo antes. Ahora, por una estrategia judicial, quiere borrarse de ese momento, pero él mismo ha hecho llegar una lista de llamadas en las que hay algunas con la consellera que sí estaba en el CECOPI y con el presidente del CECOPI que también estaba".

"¿De qué hablaban? Si el señor Mazón estaba enterado de todo lo que estaba sucediendo, ¿es el señor Mazón el que daba órdenes telefónicas para que se enviara o no el mensaje? Ya no es una cuestión de si esta o no, la gente estaba pidiendo auxilio y el Consell estaba noqueado, paralizado y no estuvo a la altura", ha sentenciado.