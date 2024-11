Se quedan todos. Ese es el titular de la comparecencia de este viernes del president de la Generalitat Valenciana en la que ha eludido sus responsabilidades políticas de la gestión de la DANA.

Así, la principal conclusión tras el discurso de Mazón es que el president continuará al frente de la Generalitat junto a su equipo. De hecho, en las más de dos horas y media de discurso no ha mencionado a las cuestionadas conselleras de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y de Turismo e Industria, Nuria Montes, y ha dejado en el aire quién estará al frente de esa vicepresidencia que coordinará la reestructuración.

Y aunque ahora recupera una consellería de Emergencias, tampoco ha asumido ninguna responsabilidad por haber reducido sistemáticamente desde su llegada al Govern valenciano el presupuesto para la gestión de las Emergencias, eliminando (junto a su socio Vox) la Unidad de Emergencias creada por Ximo Puig en 2023 al considerarla "un chiringuito".

Al anuncio del nuevo consell se le unen las cada vez más recurrentes comisiones de investigación, una que impulsará el PP valenciano en Les Corts y otra que Mazón espera salga en el Congreso de los Diputados. De esta manera, Mazón solventa la mayor tragedia de la Comunitat Valenciana.

"Liderará la recuperación"

Durante su intervención Mazón ha intentado desvincular su futuro político de lo que ha hecho y, por lo contrario, ha intentado vincularlo a lo que puede hacer a partir de ahora. El president aspira a eliminar de su expediente que estuvo desaparecido en las horas clave de la DANA, y en su lugar pretende poner sobre la mesa un folio en blanco para rellenarlo a partir de ahora.

El president ha asegurado que "liderará la recuperación" y si no es capaz, no optará a la reelección. "No oculto los errores de la Generalitat, los reconozco, los asumo e incluso pido disculpas y no voy a eludir las responsabilidades que tengo que asumir, tengo que ser el primero. Valencia, la zona afectada, necesita esa recuperación y que lideremos esa recuperación con toda la determinación, y si no soy capaz, voy a asumir las consecuencias no optando a la reelección", ha afirmado en Les Corts.

Pero la mayor parte de su intervención, Mazón ha repartido culpas entre todos menos él, que no estuvo en el lugar en el que debería haber estado. De hecho, según ha indicado el president este viernes, falló el sistema, menos él.

"Es legítimo preguntarse si, en general, el sistema respondió como creíamos que iba a responder. Tengo la primera respuesta, no lo hizo", ha comentado para más tarde añadir que "fallaron demasiadas cosas, incluso falló el sistema entero".

Las mentiras de Mazón en su discurso

La verdad pone en entredicho la gestión de Mazón en la DANA que ha dejado más de 200 muertos en la Comunitat Valenciana. Mientras Valencia estaba inundado, Mazón estaba como si nada. Pasado el mediodía, se mantuvo en el Palau la Generalitat. Parecía ajeno a todo, o al menos eso dicen sus actos, que no movió ficha durante todo ese tiempo.

Es más, a las 15.00 de la tarde se fue a comer con una periodista, un acto que está fuera de su agenda oficial. Es decir, en lugar de estar pendiente de esos rescates y de esas inundaciones que se estaban produciendo en su territorio, Mazón eligió una comida de cuatro horas.

Además, el discurso de Mazón de este viernes en Les Corts ha estado marcado por sus contradicciones, imprecisiones, medias verdades y mentiras y, sobre todo, de muy poca "autocrítica" de su gestión, aunque él mismo ha asegurado tenerla.

Lejos de reconocer sus errores, el president de la Generalitat ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), AEMET y la Delegación del Gobierno. En su intervención, Mazón ha asegurado que no tuvieron que ponerle al día cuando llegó dos horas tarde a la reunión del CECOPI. También ha insistido en que hubo un "apagón informativo". Son solo algunas de las mentiras que Mazón ha dado en su discurso, pese a que él mismo haya contado que comparecía para "contar la verdad sin adulterar nada".

Ni Vox apoya a Mazón

A pesar de todo lo ocurrido, de todas las mentiras y contradicciones de su intervención y, sobre todo, después de no haber asumido su responsabilidad en la gestión de la DANA, al acabar su discurso los únicos aplausos que ha recibido han sido los de su propio grupo. Con casi medio minuto de aplauso desde su bancada los diputados del Partido Popular valenciano han mostrado su apoyo al aún Presidente de la Generalitat.

La oposición se ha mostrado en contra de las intervenciones de Mazón. Creen que su estrategia es un insulto a todo los valencianos y, en especial, a las víctimas. De hecho, ni siquiera Vox ha apoyado a Mazón y su portavoz se ha mostrado especialmente duro con su Gobierno.