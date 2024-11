El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este viernes en su comparecencia que "liderará la recuperación" y si no es capaz, no optará a la reelección.

"No oculto los errores de la Generalitat, los reconozco, los asumo e incluso pido disculpas y no voy a eludir las responsabilidades que tengo que asumir, tengo que ser el primero. Valencia, la zona afectada, necesita esa recuperación y que lideremos esa recuperación con toda la determinación, y si no soy capaz, voy a asumir las consecuencias no optando a la reelección", ha afirmado en Les Corts, donde está dandocuenta de su gestión.

A pesar de que ha afirmado que, si no es capaz de liderar la recuperación, no se presentará a la reelección, durante su comparecencia Mazón ha hecho poca autocrítica hacia su gestión en la DANA que azotó la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre.

Así, Mazón ha indicado que su opinión sobre el Gobierno de España es "clara". "Teníamos dos opciones; provocar un conflicto institucional o ponernos a trabajar desde el primer momento facilitando todos los recursos que el Gobierno nos pudiera dar", ha asegurado el presidente de la Generalitat, quien ha criticado en más de una ocasión al Ejecutivo de Sánchez por su supuesta gestión.

"Lo más importante era traer efectivos, recursos. Es ponerse por encima de cualquier disputa política", ha añadido.

En su comparecencia, además, Mazón se ha marcado como objetivo principal afrontar la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras la DANA.

El presidente de la Generalitat ha anunciado una vicepresidencia para la Recuperación Económica y Social que dirigirá la comisión interparlamentaria de recuperación en la que estarán todos los consellers. También, la creación de una nueva consellería de Emergencias e Interior. Un nuevo departamento, según Mazón, dedicado en exclusiva a la "prevención y actuación frente a las crisis" y también a la "pedagogía". Una nueva Generalitat con una "estructura moderna y eficiente" en la que Mazón no ha anunciado ningún cese.