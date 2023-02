Es martes, 7 de febrero, sales de casa y te entra la duda: ¿hay que llevar mascarilla para subirse al autobús, al Metro o al tren? La respuesta corta: sí. Desde hace semanas se fijó el martes día 7 de febrero como fecha en la que la obligatoriedad del uso de cubrebocas en determinados espacios públicos y una vez llegado este día muchos han dado por hecho que desde la misma mañana de la jornada ya no es obligatorio usarla.

Pero no es así: la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció recientemente que el 7 de febrero se elevaría al Consejo de Ministros la reforma del decreto ley que regula el uso de la mascarilla, para poner fin a su uso indispensable en espacios como el transporte público. No obstante, no quiere decir que ese mismo día finalice la obligatoriedad, sino que es cuando se aborda esta cuestión.

Si bien es previsible que se apruebe la reforma del uso de mascarilla este martes, no entra en vigor hasta que esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que puede ocurrir o bien a lo largo de la jornada o incluso el miércoles 8 de febrero. En la publicación del documento oficial está previsto, además, que esté fijado el día de entrada en vigor, que puede ser por ejemplo en el momento en el que se publique en el BOE, o al día siguiente.

¿Entonces cuándo no será obligatoria la mascarilla?

Hasta que el texto se publique oficialmente en el BOE no se puede decir con exactitud en qué momento dejará de ser obligatoria la mascarilla en el transporte público. Si se publica este mismo martes con fecha de entrada en vigor desde el momento de su publicación, la mascarilla dejaría de ser obligatoria hoy mismo. Si la reforma del decreto no se publica hasta primera hora del miércoles, también con entrada en vigor en el momento de su publicación, la mascarilla dejaría de ser obligatoria el miércoles 8 de febrero.

Aunque no es lo que se espera de este caso, también existe la posibilidad de que no se mencione la entrada en vigor de una norma en el texto que se publique en el BOE: en estas situaciones, las normas entrarían en vigor 20 días después de su publicación. El tiempo que pasa desde que se publica la norma hasta el momento en el que empieza a tener efecto se denomina vacatio legis, aunque es improbable que se dé esta situación en el caso del uso de mascarillas.

¿Y dónde sí será obligatoria la mascarilla?

Si bien en autobuses, trenes y Metro no será obligatorio llevar el cubrebocas, sí lo será en otros lugares públicos, especialmente los ligados al campo de la sanidad. Los sitios donde sí será obligatorio el uso de mascarilla una vez que entre en vigor la norma son los siguientes:

Centros y servicios sanitarios (hospitales, centros de salud, clínicas....)

Farmacias

Residencias (solo para los profesionales que estén en contacto con los residentes y visitantes en zonas compartidas)

Por el contrario, entre los lugares donde ya no será obligatorio el uso de mascarilla se encuentran también las ópticas, las ortopedias y los establecimientos de audioprótesis.