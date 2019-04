Marta Ribas, Catalunya Sí que es Pot: "Junts pel Sí y la CUP proponen la independencia dando por hecho que Cataluña ya ha decidido"

LES ACUSA DE PERPETRAR "BARBARIDADES"

"Nos hemos dejado la piel para que esta situación se resolviera con diálogo", afirma la diputada de Catalunya Sí que es Pot, Marta Ribas, que sostiene que el 1 de octubre no fue un referéndum válido. "La DUI no nos protege del 155", añade. La diputada ha insistido en la gravedad de "responden a la barbaridad del 155 con otra barbaridad" y ha señalado que su formación votará "no a todo".