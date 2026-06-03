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Pacto en Castilla y León

Marlaska carga contra los pactos autonómicos PP-Vox: "La prioridad nacional es xenofobia"

El contexto Esta mañana PP y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar en coalición en Castilla y León, y que sigue la línea de los alcanzados en Extremadura y Aragón y que incluye la llamada "prioridad nacional".

El ministro Fernando Grande-Marlaska; la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, durante la presentación del informe El ministro Fernando Grande-Marlaska; la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, durante la presentación del informe Agencia EFE
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha arremetido este miércoles contra los acuerdos alcanzados en varias autonomías entre PP y Vox: "La prioridad nacional es xenofobia", ha dicho.

En su intervención al inicio de la reunión de la comisión de seguimiento del III plan de acción de lucha contra los delitos de odio, Marlaska ha hecho referencia al pacto alcanzado esta mañana entre PP y Vox para gobernar en coalición en Castilla y León, que sigue la línea de los alcanzados en Extremadura y Aragón y que incluye la llamada "prioridad nacional".

"Hemos ido a peor. La xenofobia ya no se disimula, sino que se exhibe con orgullo. Ya no se disfraza, se lleva a gala. No se esconde a pie de página en programas de gobierno que nadie lee, ahora es el eje de acuerdos autonómicos y se enarbola como condición indispensable para iniciar negociaciones políticas", ha sostenido el ministro.

Para el ministro, que Vox sitúe la prioridad nacional como eje de los acuerdos autonómicos "es xenofobia institucionalizada, amparada y promovida" por unos representantes políticos que "dan altavoz a discursos de odio que antes eran recriminados cuando alcanzaban la esfera pública".

En este sentido, Marlaska ha apuntado que, si el año pasado la "excusa" para estos delitos fue la acogida de menores, este año ha sido el proceso de regularización de migrantes promovido por el Gobierno.

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