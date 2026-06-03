Marlaska carga contra los pactos autonómicos PP-Vox: "La prioridad nacional es xenofobia"

El ministro Fernando Grande-Marlaska; la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, durante la presentación del informe

El contexto Esta mañana PP y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar en coalición en Castilla y León, y que sigue la línea de los alcanzados en Extremadura y Aragón y que incluye la llamada "prioridad nacional".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticó los acuerdos entre PP y Vox en varias autonomías, afirmando que la "prioridad nacional es xenofobia". Durante la reunión de la comisión de seguimiento del plan contra delitos de odio, Marlaska se refirió al pacto en Castilla y León, similar a los de Extremadura y Aragón, que incluye la "prioridad nacional". Según él, la xenofobia ahora se exhibe abiertamente y se convierte en el eje de acuerdos políticos. Marlaska señaló que Vox institucionaliza la xenofobia, promovida por políticos que respaldan discursos de odio. Además, destacó que la regularización de migrantes es la nueva "excusa" para estos delitos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha arremetido este miércoles contra los acuerdos alcanzados en varias autonomías entre PP y Vox: "La prioridad nacional es xenofobia", ha dicho.

En su intervención al inicio de la reunión de la comisión de seguimiento del III plan de acción de lucha contra los delitos de odio, Marlaska ha hecho referencia al pacto alcanzado esta mañana entre PP y Vox para gobernar en coalición en Castilla y León, que sigue la línea de los alcanzados en Extremadura y Aragón y que incluye la llamada "prioridad nacional".

"Hemos ido a peor. La xenofobia ya no se disimula, sino que se exhibe con orgullo. Ya no se disfraza, se lleva a gala. No se esconde a pie de página en programas de gobierno que nadie lee, ahora es el eje de acuerdos autonómicos y se enarbola como condición indispensable para iniciar negociaciones políticas", ha sostenido el ministro.

Para el ministro, que Vox sitúe la prioridad nacional como eje de los acuerdos autonómicos "es xenofobia institucionalizada, amparada y promovida" por unos representantes políticos que "dan altavoz a discursos de odio que antes eran recriminados cuando alcanzaban la esfera pública".

En este sentido, Marlaska ha apuntado que, si el año pasado la "excusa" para estos delitos fue la acogida de menores, este año ha sido el proceso de regularización de migrantes promovido por el Gobierno.