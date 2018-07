Mariano Rajoy: "Rita Barberá está completamente limpia"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado que la corrupción "no tiene por qué dificultar" las negociaciones que ha abierto para intentar formar gobierno, y ha recalcado que el PP ha sido "implacable" con los corruptos. Tras subrayar que "cualquier persona" involucrada en una irregularidad será "apartada" del partido, ha afirmado que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, no está "acusada de nada" y no puede decir otra cosa más que está "absolutamente limpia".

Rajoy ha destacado que las detenciones que afectan a exaltos cargos del PP valenciano por el cobro de comisiones ilegales demuestran que "no hay impunidad" y que las instituciones funcionan, al tiempo que ha recordado que este asunto "surgió" el año pasado aunque a los tribunales les lleve su tiempo la investigación. "El PP ha sido y seguirá siendo implacable", ha enfatizado.

En este sentido, ha señalado que el PP acordó ayer suspender a todas las personas afectadas por la operación desarrollada en Valencia, "no por un problema de negociaciones" de gobierno sino por "respeto a los militantes y simpatizantes" del Partido Popular. "Cualquier persona del PP que se vea involucrada en un asunto de estas características será apartada inmediatamente del partido", ha proclamado.

Tras reconocer que los casos de corrupción es lo que "más daño" les ha hecho ante las elecciones, ha reconocido que "probablemente" en la pasada legislatura no hayan "actuado bien"en "algunas ocasiones". Eso sí, ha resaltado que "no hay nadie involucrado en un caso de corrupción que no esté apartado" de su formación.

Al ser preguntado si tomará medidas contra la exalcaldesa y actual senadora Rita Barberá o el diputado Gerardo Camps si son investigados por este caso, Rajoy ha indicado que no han sido llamados a declarar y que no saben muchas cosas de este caso porque el juez ha decretado el secreto de sumario. "Mientras no sean llamados a declarar, no sean detenidos o se les acuse de algo, no puedo decir nada distinto de que estas personas están absolutamente limpias", ha exclamado.

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que hay que ser "equilibrados en los juicios" porque Rita Barberá "no está acusada de nada ni nadie la ha llamado a declarar en ninguna condición, ni como investigada ni como testigo ni como nada". "Por tanto, pido un poco de mesura en todas estas cosas. No me consta que se le acuse de algo y si se le acusara de algo tendría exactamente el mismo trato que tendría yo y cualquier militante del PP", ha manifestado.

Ante el hecho de que, aparte de la redada en Valencia, estos días estén apareciendo más casos que afectan al PP, como Acuamed, los ordenadores de Bárcenas o la nueva citación del exvicepresidente Rodrifo Rato, Rajoy ha señalado que son "cosas" que "no gustan a nadie" y ha añadido que su formación ya ha "aprendido" para que no se vuelvan a producir en el futuro.

En el caso de Rato, ha indicado que lo vio "en el periódico" pero ha dicho no saber si es "cierto". "Rato, en cualquier caso se ha apartado del PP", ha apostillado. Y sobre Acuamed, ha recordado que se ha abierto una investigación aparte de la de la propia Fiscalía y el juez, por lo que, a su juicio, las instituciones "funcionan".