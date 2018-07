Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez: "Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia y eso también es corrupción"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que nada de lo que ha expuesto el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en su sesión de investidura "guarda relación con lo que España se merece y con lo que España necesita".

Rajoy ha iniciado su intervención en el debate previo del Congreso a la segunda votación de investidura de Sánchez reiterando su "no" al líder socialista. El líder del PP ha insistido en que "no se trata de cambiar por cambiar" ni "por afán de novedad" y en que "lo más nuevo no es necesariamente lo mejor".

El presidente del Gobierno en funciones ha acusado a Sánchez de haber hecho "perder el tiempo" a los españoles generando "falsas expectativas".

"Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia", ha reprochado Rajoy a Sánchez, a quien también ha afeado que este debate de investidura ha sido "un fraude, un engaño y una farsa".

Rajoy ha cerrado su intervención responsabilizando a Pedro Sánchez de la posibilidad de que tuvieran que repetirse las elecciones. "Ha reconocido que no hay una mayoría de izquierdas. Si no la hay, actúe en consecuencia. Respete la voluntad democrática de los españoles y no les obligue, por su cerrazón y por su sectarismo, a tener que volver a pronunciarse el próximo 26 de junio".