María Rosa, miembro del coro expulsado de la Sagrada Familia: "Pensábamos que querían que estuviéramos en la bendición y nos encontramos en la calle"

Más Vale Tarde entrevista a María Rosa, una de los 600 cantantes del coro expulsados de la Sagrada Familia, que relata cómo lo vivieron: "Unos estaban desmoralizados, otros tristes y otros enfadados".

Ayer tuvo lugar un gran espectáculo con la inauguración de la torre de Jesús de la Sagrada Familia. En él no faltó la polémica, después de que la Policía desalojara a los 600 miembros del coro tras detectar que varios de ellos llevaban esteladas y pensaban cantar 'Els Segadors' ante el papa, a pesar de que no estaba en el programa.

Más Vale Tarde entrevista a María Rosa, una de los miembros de ese coro, que asegura que antes del inicio de la misa ya vieron a miembros del equipo de seguridad investigar las partituras. "Hubo un poco de revuelo, algunos decían 'este no es el momento', otros decían 'que se una quien quiera'...".

Durante la misma, indica, fueron conscientes de que "había más vigilancia de lo normal", aunque señala que a la entrada de la Sagrada Familia ya les registraron todo lo que llevaban: "Quien llevaba esto lo tenían que encontrar, si lo hicieron bien, lo que pasa que no lo encontraron", comenta.

María Rosa afirma que cuando la Policía les bajó pensaban que era para estar preparados para el momento de la bendición del papa, pero en su lugar se encontraron "en la calle" y nadie les dijo nada. "Unos estaban desmoralizados, otros tristes, otros enfadados, había sentimientos de todas formas", comenta la mujer, que asegura que les tuvieron retenidos "media hora hasta que terminó el acto".

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