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en la visita del papa

Polémica por la expulsión de 600 cantantes de la Sagrada Familia porque algunos llevaban esteladas: "¡Qué vergüenza!"

Las consecuencias El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y la CUP han denunciado los hechos y han reclamado explicaciones al Govern de Salvador Illa.

El papa León XIV oficiando la misa solemne en la Sagrada Familia de Barcelona, este miércoles.El papa León XIV oficiando la misa solemne en la Sagrada Familia de Barcelona, este miércoles. EFE/Alejandro García
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Los Mossos d'Esquadra dejaron fuera al coro que iba a actuar en el acto del papa León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona este miércoles. El motivo es que algunos miembros llevaban esteladas ocultas en las partituras. Aunque fueron unos pocos, no dejaron entrar a los 600 cantantes que formaban el coro. La música que sonó durante el acto fue una grabación.

La intención de ese grupo era, según ha apuntado EFE, saltarse el guion y cantar 'Els Segadors' exhibiendo las banderas independentistas, lo que ha generado polémica entre partidos políticos y entidades independentistas. El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y la CUP han denunciado los hechos y han reclamado explicaciones al Govern de Salvador Illa.

Algunos cantantes, que participaron en el acto litúrgico en la Sagrada Familia, llevaban un folio de tamaño DIN A3 con una estelada e instrucciones de guardarlo discretamente entre las partituras y mostrarlo al final de la misa, que terminaba con 'El Virolai', según figuraba en el guion. Fuentes de la Sagrada Familia han indicado a EFE que este grupo, de unas 600 personas, quería interpretar al término del acto 'Els Segadors', el himno oficial de Cataluña. Sin embargo, este himno no estaba incluido en el programa oficial de la celebración aprobado previamente, pues estaba acordado que la última canción era 'El Virolai'.

Asimismo, las mismas fuentes de la basílica han precisado a la agencia de noticias que no está autorizado el acceso al templo con banderas, ni la estelada ni la rojigualda ni otras insignias, sean o no oficiales, tanto durante las celebraciones religiosas como en las visitas de los turistas.

En las redes sociales se pueden ver vídeos en los que se ve cómo los 'cantaires' son obligados a abandonar el recinto de la Sagrada Familia, ante las protestas de los propios cantantes que se alejaban al grito de "¡qué vergüenza!". "Nos están echando de la Sagrada Familia. No podemos bendecir la torre —de Jesús, el acto posterior a la misa—", lamentaba una cantante en uno de estos vídeos.

Los Mossos han confirmado que agentes de este cuerpo se encargaron de acompañar a los 'cantaires' fuera del perímetro de seguridad establecido este miércoles en la Sagrada Familia, tras ser expulsados del templo. Por su parte, fuentes de la Policía Nacional, el cuerpo encargado de la seguridad en el interior del recinto de la Sagrada Familia, han asegurado a EFE que están recopilando toda la información sobre lo ocurrido y tienen previsto emitir un comunicado más adelante. Fuentes policiales han recordado que los cantantes sabían que estaba prohibido expresamente entrar con simbología política en el templo.

Protesta de los partidos y entidades independentistas

"La maravilla técnica del acto de la Sagrada Familia y el trato debido a la lengua catalana no deben tapar la vergonzosa acción de represión contra los cantantes y contra los ciudadanos que llevaban banderas esteladas. Se necesitan explicaciones y que se asuman responsabilidades", ha remarcado Puigdemont en un mensaje en X.

Asimismo, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha denunciado los hechos: "Mi solidaridad con los 600 cantantes que ayer fueron expulsados de la Sagrada Familia tras emocionar e iluminar al mundo con sus voces. Es un hecho grave, preocupante e incomprensible en democracia. Hay que dar todas las explicaciones".

En la misma línea, la secretaria general de ERC y líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha señalado, también en X, que pedirán explicaciones al gobierno municipal: "¿Rodear y expulsar cantantes por llevar 'estelades' impresas en las partituras? ¡Qué nivel!".

Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha denunciado una "caza de brujas" contra el movimiento independentista, ha acusado al Govern de Salvador Illa de querer "una Cataluña apostólica, romana y pacificada" y ha registrado una batería de preguntas al Govern para saber quién dio la orden de expulsar a los cantantes.

Òmnium Cultural ha reclamado también explicaciones y ha asegurado en las redes que "expulsar cantantes por llevar esteladas e impedir el paso a los ciudadanos que quieren exhibirse para recibir al papa León XIV es una clara vulneración de la libertad de expresión".

Por otro lado, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha señalado: "Hay cenizos en esta vida a los que todo les parece mal, incluso cuando todo sale bien, como fue el caso de ayer. Qué tristeza vivir siempre tan amargados...les compadezco". Y desde Vox, su portavoz en el Parlament, Joan Garriga, ha replicado a Rull, al que ha acusado de tener "un circo separatista montado" en la cámara catalana: "Respetad, como mínimo, la Sagrada Familia y dejad de presentaros como defensores de los valores católicos mientras promovéis la discriminación, la eutanasia y el aborto".

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