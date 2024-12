Marga Prohens revela que padece esclerosis múltiple desde los 19 años

La presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, ha revelado que con 19 años le diagnosticaron esclerosis múltiple. En un vídeo que ha compartido en sus redes sociales del preestreno del cortometraje 'Hoy no es siempre', Prohens ha contado que se enteró de su enfermedad cuando tenía 19 años, "siendo universitaria, estudiando en Barcelona, compartiendo piso con amigas y empezando la vida".

"Cuando te diagnostican una enfermedad lo primero que haces es buscar. Yo le pedí a una amiga que buscara ella y me acuerdo que me dijo "no lo leas". Lo primero que haces es preguntar al médico cómo se cura y te dice "esto no se cura, te va a acompañar siempre"", cuenta la política.

Así, Prohens reconoce que "la palabra crónica a las 19 años es muy dura. Y niegas, y cuando tu mente niega tu cuerpo responde a la negación. Pasas de la pena a los miedos, que son infinitos; la rabia y con tal, tu cuerpo responde".

De esta manera, la presidenta del Gobierno de Baleares ha revelado una situación que vivió cuando se enteró de que padecía esta enfermedad. "Yo me acuerdo de una de las frases que más rabia me produjo y es alguien que llevaba muchos años diagnosticado, que era mayor que yo. Con toda su buena intención me dijo "algún día le vas a agradecer a la vida esta enfermedad", y yo, evidentemente, salí corriendo literalmente", ha contado.

"No es que nunca lo haya agradecido, pero sí ha marcado una forma de entender la vida y esto sí que lo agradezco. Yo vivo la vida así, con pasión, todo lo que hago. Vivo con pasión mi carrera política, vivo con pasión mis relaciones personales, vivo con pasión mi entrega mi dedicación", ha continuado Prohens.

Prohens ha reconocido que le "cuesta mucho hablar de ello", "no porque quiera esconderlo" sino por "pudor". "Yo estoy bien. Me diagnosticaron de forma muy rápida. Tenemos una sanidad pública maravillosa con unos médicos maravillosos, con una acompañamiento maravilloso, que nunca he querido mostrar por pudor, porque yo no quiero ser ni ejemplo de nada ni referente de nada", ha indicado Prohens.