Salida de tono en redes sociales de Marcos de Quinto. El exdiputado de Ciudadanos ha publicado un tuit criticando a Yolanda Díaz, que hoy ha tenido que cancelar su agenda de trabajo por "motivos de salud".

"Es que, cuando no se tiene costumbre, uno no puede ponerse a trabajar así, a las bravas, sin precalentar… Porque luego vienen las lesiones. ¡Mejórate, Yolanda!", ha publicado De Quinto en su cuenta de Twitter.

Una respuesta que ha indignado a las redes, que no han tardado en salir a defender a la ministra Díaz. También sus compañeros del Ejecutivo, como Irene Montero, ministra de Igualdad. "El problema de los Marcos de Quinto de la vida no es solo que no les gusten los servicios públicos y el empleo digno, es que han decidido utilizar la violencia política contra las mujeres como herramienta para frenar los avances feministas y de justicia social. Basta ya", ha respondido Montero.

Por otro lado, el guionista y director de cine Luis Endera ha tachado a Marcos de Quinto como "pedazo de mierda" tras sus palabras a Díaz. "Un asqueroso, baboso, misógino montón de basura. Jamás le llegará ni a la suela de los zapatos a una mujer que está cambiando España", ha añadido el guionista en su publicación, visiblemente indignado.

Pero el cruce de reproches virtuales no ha quedado ahí. Miguel Ángel Peralta, profesor-investigador en la Universidad Complutense de Madrid, ha considerado los comentarios del exdiputado como "el típico chistecito 'cuñao' del dueño del cortijo que llega pasao de coñac". Algo a lo que también le ha querido responder a golpe de tuit De Quinto: "Claro, tú, trabajando en la universidad, con tus vacaciones y chanchullos, sabes muy bien lo que implica trabajar de alto cargo durante 37 años en una multinacional norteamericana... sin apenas fines de semana ni vacaciones".