La mano derecha de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, la coordinadora general de la alcaldía, Matilde García Duarte, explicó al juez que investiga las comisiones recibidas por Luis Medina y Alberto Luceño por los polémicos contratos de material sanitario con el Consistorio que a ella se le trasladó que los empresarios renunciaban a dichas comisiones.

laSexta ha tenido acceso en exclusiva a su declaración, donde afirmaba, ante el asombro del juez, que Elena Collado le mandó un correo en el que llegaba a hablar incluso de adjudicarles una medalla por los "bien" que se habían portado.

"Informaba sobre el contrato de Medina y Luceño, que habían renunciado a las comisiones y que se habían portado muy bien. Incluso podían darles una medalla", relataba ante un juez atónito ante dicha revelación.

"¿Entonces la señora Collado sabía que no había comisiones? ¿Pero es que ella preguntaba a los que contrataba si tenían comisiones o no?", pregunta el juez a Matilde García, que afirma "desconocer" este aspecto. "Yo no llamé a la señora Collado para preguntarle qué había pasado con ese resumen de material, con el resumen que me mandó por correo electrónico lo di por suficiente. Luego me mandó otros dos más donde me pasaba el cuadro específico de las compras donde se decía, efectivamente, que el señor Medina y el señor Luceño no cobraban comisiones", detalla.