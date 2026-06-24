Maestre, tras el choque entre Feijóo y López: "No creo que el padre de Feijóo se sintiera decepcionado, no creo que nunca esperara nada más de él que ser así de ruin"

El líder popular ha nombrado al padre del socialista durante una intervención este miércoles en el Congreso de los Diputados, algo que ha enfadado a Patxi López.

Este miércoles se ha producido un choque entre Alberto Núñez Feijóo y Patxi López en el Congreso de los Diputados. El primero ha decidido citar al padre del socialista, un histórico sindicalista fallecido en 1992, y López ha decidido responder, enfadado, al comentario del popular.

El comentario de Feijóo, además, ha recibido respuesta a través de las redes sociales de, por ejemplo, la portavoz, Montse Mínguez, que ha afirmado que se trata de "miseria moral", señalando que ciertas cosas no deben entrar en el debate político.

Benjamín Prado expone que "no se puede ser moderado ni centrado y no tener límites, son cosas distintas". Juande Colmenero, por su parte, indica que le consta que el líder popular ha nombrado a Eduardo López Albizu "porque le tenía estima".

"Se lo ha tomado desde la trinchera", afirma el periodista. Antonio Maestre, concluye, exponiendo que él no cree que el padre de Feijóo "se sintiera decepcionado porque no creo que nunca esperara nada más de él que ser así de ruin".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido