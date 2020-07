La Comunidad de Madrid ahora no descarta ampliar la obligatoriedad del uso de mascarilla. Así lo ha indicado este miércoles el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, que ha indicado que "todos los escenarios están abiertos".

En este sentido, Aguado ha avanzado que el Ejecutivo madrileño valorará si ampliar su uso tras la reunión que mantendrá mañana con el Ministerio de Sanidad sobre el Aeropuerto de Barajas. "En función de cómo evolucione la reunión de mañana acerca de Barajas valoraremos si tenemos que exigir el uso obligatorio extendido de mascarillas en la Comunidad de Madrid", ha dicho.

"Todos los escenarios están abiertos, no descartamos ninguna medida", ha afirmado el dirigente de Ciudadanos, que ha advertido de que "si el Gobierno de España no actúa y sigue siendo irresponsable frente a la responsabilidad de los madrileños, no nos dejará más remedio que seguir tomando medidas, entre otras, la ampliación del uso de las mascarillas".

La región es, por el momento, una de las pocas autonomías, junto con Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, que aún no ha extendido la obligación de llevar mascarilla a todos los espacios públicos, al margen de si se puede garantizar en ellos la distancia interpersonal.

Las declaraciones de Aguado llegan después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmase el pasado viernes que "por el momento" no sería obligatorio el uso de la mascarilla en la región, aduciendo que los madrileños están siendo "responsables" y "las cosas están saliendo muy bien".

"El uso está siendo masivo; creemos que hasta el momento es suficiente. Si fuera necesario se haría obligatoria", indicó.