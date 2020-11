Trump sigue en sus trece: garantiza que no habrá un confinamiento en Estados Unidos por la pandemia

Aunque en unos meses dejará de ser presidente, Trump aún sabe que es el máximo dirigente de los Estados Unidos y puede seguir aplicando sus políticas. Ha vuelto a insistir en su idea de no imponer un confinamiento en el país por la pandemia. A sabiendas, además, de que en los últimos días EEUU ha registrado sus peores datos de COVID-19: "Mi Administración no impondrá un confinamiento. Con suerte, pase lo que pase en el futuro -¿quién sabe qué Administración será?- Supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta Administración no impondrá ningún confinamiento".