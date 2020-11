Margarita Robles, ministra de Defensa, se ha emocionado al escuchar un discurso que pronunció el pasado 22 de abril durante la clausura de la morgue del Palacio de Hielo. En ese momento, Robles manifestó que todos los hombres y mujeres que fallecieron no estuvieron solos.

"No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que las Fuerzas Armadas siempre han estado con ellos, no les han dejado solos ni un minuto. Que las familias sepan que no les olvidaremos", afirmó la ministra.

"Me vuelvo a emocionar cuando lo veo", ha expresado Robles, quien ha dicho que "ha habido muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor". "Las familias lo han pasado muy mal, no han podido despedirse de sus seres queridos y por eso era tan importante que supieran que había una mano amiga que ayudaba en el último momento o que velaba sus cadáveres", ha señalado la portavoz del Ministerio de Defensa.

En este sentido, la ministra socialista ha manifestado: "Esa idea que transmitían siempre los soldados de que no les vamos a dejar solos me emociona y al mismo tiempo pone en valor lo que es la sociedad española, la mejor sociedad que tenemos que es solidaria, que ha vivido momentos muy duros y sabe arropar a aquellos que sufren y lo pasan mal".