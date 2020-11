"No sean irresponsables, una vida vale mucho"

María Jesús ha logrado superar el coronavirus y tiene un mensaje contundente contra los irresponsables que no cumplen con las medidas sanitarias: "Que no sean tan irresponsables, que se hagan cargo de todo lo que está pasado y, por favor, que se ablanden un poquito y hagan caso. Que no hagan tantas tonterías como hacen, que vale mucho una vida", ha dicho en este vídeo.