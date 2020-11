Un grupo de jóvenes de Madrid ha acudido a una casa de apuestas a estudiar como protesta por las restricciones aplicadas a las bibliotecas, mucho más severas que las que gozan este tipo de negocios.

'Rebeldía Joven' asegura que "para muchos estudiantes el curso escolar depende" de espacios públicos de estudio y denuncian que "muchas bibliotecas de madrid ni siquiera abren, el horario es ridículo y la cita previa inaccesible".

"¿Sabes que en Madrid es más fácil que un estudiante acceda a una casa de apuestas que a una biblioteca?", aseguran en su perfil de Twitter, desde el que denuncian que están hartos de que las "condiciones actuales de las bibliotecas tengan un 50% de aforo mientras que las casas de apuestas tienen un 60%".

"Las casas de apuestas estan abiertas hasta las 12 de la noche mientras que las bibliotecas están hasta las 20:00 horas solo", apuntan desde la organización. "La cita previa para mucha gente es inaccesible, gente que no tiene ADSL, que no tiene internet en casa. Sin embargo podemos entrar a cualquier casa de apuestas, cuando queramos, como queramos y siendo menores de edad, que no se nos olvide", señalan.

En el vídeo que han compartido denuncian estar "hartos": "Que le quede claro a Almeida y Ayuso que estamos hartos, queremos bibliotecas, no casas de apuestas. Estudiar y asegurarnos un futuro, no que sigan arruinando a la clase obrera de nuestro país".