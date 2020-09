La Comunidad de Madrid ha votado 'no' a la propuesta del ministerio de Sanidad para atajar el coronavirus en los municipios con alta incidencia de casos y asegura que las restricciones aprobadas por una mayoría en el Consejo Interterritorial no tienen validez jurídica porque no se han adoptado "con consenso".

Desde Gobierno de la Comunidad de Madrid tachan de "falsas" y desmienten algunas de las afirmaciones que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha expresado en rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial. "Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. Illa ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso", ha defendido Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.

Estas afirmaciones contradicen al ministro de Sanidad, quien ha expresado que no comprende la "marcha atrás" de la Comunidad de Madrid. "Ayer se mostraron satisfechos por el acuerdo, nadie entiende su marcha atrás ahora. La salud de Madrid es la de España, Madrid es especial", ha mantenido Illa, recordado que ahora hay una orden, "fruto de una decisión colegiada, y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas".

Lo cierto es que tras la última reunión del Grupo COVID-19 para la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, la más golpeada, el vicepresidente Ignacio Aguado se decía "satisfecho por haber alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno de España" y esperaba que este fuese aprobado hoy en el Consejo Interterritorial.

Más tarde, el Gobierno autonómico emitió un comunicado en el que se mostraba "satisfecho de que, gracias al diálogo y la colaboración mutua, pueda en breve cerrarse un acuerdo en beneficio de todos los ciudadanos madrileños".

"Que el Gobierno deje de luchar contra Madrid"

El consejero de Sanidad madrileño ha cargado contra el Gobierno central, no solo acusando a Illa de afirmar cosas falsas, sino porque también, dice Escudero, "todas las peticiones que hemos hecho no se traducen en nada". Con ello se refiere a la petición de apoyo por parte de Policía Nacional y Guardia Civil.

Además, ha defendido que en Madrid las restricciones vayan por distritos y no por municipios. "Las medidas que plantean son excesivamente genéricas y Madrid tiene una situación especial. Esas medidas tienen que ser específicas en nuestra comunidad".

Por último ha atacado al Gobierno porque, dice, "lucha contra Madrid": "La urgencia del Gobierno por cerrar Madrid van en contra del sentir de los madrileños. Que deje de luchar contra Madrid y luche contra el coronavirus".

Illa, preocupado por la situación epidemiológica

El ministro de Sanidad ha aprovechado para recordar los malos datos con los que respalda la decisión de aplicar nuevas medidas en la Comunidad de Madrid.

"La situación de Madrid es preocupante con 248 muertos en los últimos días. Los casos son un 43,7% de todos los nuevos casos del país", ha añadido el ministro, explicando los últimos datos de la pandemia en la Comunidad.

Escudero, por el contrario, ha defendido que "la situación empieza a estabilizarse y a tener una mejoría".