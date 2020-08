La Comunidad de Madrid continúa este miércoles en el distrito madrileño de Villaverde las pruebas aleatorias de PCR que han desplegado en las zonas con mayor incidencia de coronavirus para tratar de contener la transmisión del virus entre asintomáticos.

Desde antes de las 9 de la mañana ya había gente sin cita previa haciendo cola para hacerse la prueba ya que por boca oreja se han enterado que se harían pruebas independientemente de la edad y el distrito o municipio de procedencia, solo presentando tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Un técnico del Summa 112 ha confirmado a laSexta que van a hacer pruebas a "todo el que venga, aunque puede ser que eso pueda alterar la estadística".

Para este cribado masivo, la Consejería de Sanidad ha pasado a convocar desde este miércoles a 1.500 personas en lugar de las 1.000 previstas en un inicio ante la escasa afluencia de los citados, sobre todo en Carabanchel, donde a lo largo de la jornada se hicieron 424 PCR pese a que también habían sido convocadas mil personas.

Sin embargo, este martes continuaron en Usera donde se realizaron 1.008 test, aunque Sanidad no ha concretado cuántas personas de las convocadas se han presentado ni cuántas pruebas se han realizado a personas que vecinos que no estaban citados, pero sí que ambos días acudieron personas que no habían sido convocadas y a las que se les realizó la prueba.

Los citados son ciudadanos de 15 a 49 años, ya que el objetivo es anticiparse a futuros brotes, ya que es el tramo de edad con más contagios y además suelen ser asintomáticos. Los test continuarán a lo largo de toda la semana de manera aleatoria, el jueves en el distrito de Puente de Vallecas, el viernes en Alcobendas y el sábado en Móstoles, pero el Gobierno regional prevé extender las pruebas a otras áreas en las próximas semanas.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha hecho un llamamiento a los madrileños convocados por Salud Pública que acudan a estas pruebas PCR, de carácter voluntario, para "adelantarnos a la cadena de transmisión del virus".

Los resultados se obtendrán en 48 horas y en el caso de los positivos se les alertará para que acudan a su centro de salud.