Casi toda España entrará el lunes en fase 3, pero hay excepciones, hay comunidades que no han pedido el cambio para algunas provincias. Son estas:

Madrid

Lase quedará una semana más en fase 2 y. "No se ha valorado la posibilidad de pasar a fase 3 por varias razones. Ya hicimos una serie de peticiones al Gobierno de España para flexibilizar esta fase 2 que no han sido atendidas", aseguró el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado.

No obstante, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid apunta que este lunes 15 solicitarán que la región pase a la fase 3 de la desescalada el 22 de junio. Argumenta la petición en que "el descenso de casos COVID-19 es muy significativo y seguimos mejorando en el rastreo de casos sospechosos".

En cualquier caso, a partir del 21 de junio, si todo va según lo previsto, el estado de alarma decaerá "y con él el sistema de fases", ha explicado este jueves Ignacio Aguado en rueda de prensa a preguntas de laSexta.

"Madrid no pasa a fase 3, me parece prudente, ya veremos qué toca. Estoy seguro de que todas las administraciones públicas vamos a ser prudentes para no dar un paso atrás", ha dicho por su parte el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

En rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que Madrid pasará directamente a la 'nueva normalidad' y ha descartado que pueda aplicar medidas de restricción de la movilidad.

"A partir del 22 de junio no hay estado de alarma y no hay restricciones a la movilidad. En el caso de la Comunidad de Madrid, progresará directamente a la nueva normalidad el 22 de junio con aquellas medidas que decida adoptar, que no podrán ser la restricción de la movilidad, que solo se puede hacer mediante el estado de alarma", ha indicado Illa.

Castilla y León

También se quedan en fase 2 las provincias de Castilla y León más cercanas a Madrid: Salamanca, Ávila, Segovia y Soria.

Barcelona y Lleida

En Cataluña, las áreas sanitarias de Barcelona y Lleida son las únicas que no han pedido avanzar de fase y continuarán una semana más en fase 2.

Así queda el mapa de la desescalada

En el siguiente mapa puedes consultar en qué fase queda cada provincia a partir del lunes. La mayoría del territorio nacional amanecerá el 15 de junio en la última fase de la desescalada, excepto Barcelona, Lleida, Madrid y parte de Castilla y León, que permanecerán en fase 2, y Galicia, que será la primera comunidad autónoma en alcanzar la nueva normalidad.

Todo lo que se puede hacer en fase 2

La fase 2 ha traído el fin a las franjas horarias para caminar o hacer deporte, ya se puede tomar algo en el interior de bares y restaurantes -aunque no en la barra- y se puede ir de compras a centros comerciales. Esto es todo lo que se puede hacer en la fase 2:

- Reuniones sociales: Podrán celebrarse reuniones de familiares y amigos de hasta 15 personas.

- Transportes: En esta fase ya se permite el uso total de las plazas de autobuses, trenes o vehículos.

- Servicios sociales: Se reanudan las visitas con cita previa a residencias de mayores, residentes en viviendas tuteladas y centros residenciales de personas con discapacidad.

Ocio y deporte

- Ocio: Desde este lunes podrán reabrir en estas regiones cines, teatros, auditorios y espacios similares siempre y cuando sean funciones con asiento asignado y una limitación de aforo de un tercio.

- Deporte: Ya se permite la actividad física de adultos durante todo el día excepto en franjas horarias reservadas a los mayores. Al aire libre podrán realizarse en grupos de hasta 15 personas mientras que en gimnasios se realizará con limitaciones de aforo y cita previa. - Piscinas: También podrán reabrir piscinas recreativas con restricciones de aforo y cita previa.

Comercio

- Locales de restauración: Se podrá consumir en el interior de los locales, pero no habrá servicio de barra, solo sentados en mesa y el aforo estará limitado en un tercio garantizando siempre la separación entre clientes en las mesas y entre las mesas.

- Centros o parques comerciales: Se abrirán al público con un aforo limitado al 40% y con la prohibición de la permanencia en las zonas comunes o áreas recreativas. En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima de 2 metros entre clientes y en aquellos locales que no sea posible, se permitirá la permanencia de un cliente por establecimiento. Los mayores de 65 años continuarán teniendo un horario de atención preferente.

- Mercadillos y mercados al aire libre: Ampliarán el número de puestos, pero siempre con las medidas de seguridad de la Fase 1.

Educación

- Centros de formación: Todos los centros educativos y de formación no incluidos en los apartados de Educación y Ciencia como autoescuelas y academias volverán a abrir.

- Educación: En Madrid, desde este lunes pueden volver a las aulas los alumnos de Primaria que necesitan refuerzo. A partir del 16 de junio, podrán hacerlo los de Bachillerato para repasar de cara a la EvAU, mientras que los niños de Infantil deberán esperar a la fase 3. En cualquier caso esta vuelta a las aulas será de forma voluntaria y en grupos reducidos. Cabe recordar que el curso escolar no dará comienzo hasta el mes de septiem