El rescate de su bebé en aguas de El Tarajal por un buzo de la Guardia Civil ocupó las portadas de los diarios y se clavó en las retinas de muchos españoles como un ejemplo del drama migratorio. laSexta ha logrado localizar a la madre de la pequeña. Una entrevista en exclusiva de Alfonso Rodríguez en la que Naima, así se llama esta mujer marroquí, relata su crítica situación.

La pregunta es evidente. ¿Qué lleva a una madre a arriesgar la vida de un bebé? Y la respuesta es contundente: la desesperación. Naima relata ante los micros de laSexta la situación límite que vivían ella y sus tres hijos en Marruecos, sin comida ni leche para alimentar a sus pequeños.

Sabía el riesgo que corría intentando llegar a nado a Ceuta y aún así se lanzó al mar agarrada a un flotador y con su bebé, de sólo unos meses, a la espalda. Fue una de las imágenes que más nos han impactado estos días. La de un buzo de la Guardia Civil sosteniendo en medio del mar al bebé inmóvil, frío… Ahora Naima nos cuenta cómo fue ese momento.

Niega que tirase a su bebé al agua y explica que hizo señales al buzo para que la ayudara por miedo a que su bebé se ahogara. "Sí tenía miedo. Pensé que podríamos morir mi bebé y yo. Pero en el flotador vi al Guardia Civil y empecé a hacerle señales, se lo agradezco mucho desde aquí. Él vio que tenía a la niña, me la cogió en brazos y la sacó a la orilla", nos dice. Un relato que coincide también con el que nos contaba el propio Guardia Civil en Al Rojo Vivo hace unos días. Sus otros hijos también llegaron a Ceuta el mismo día, el mediano caminando y el mayor, a nado.

"He pasado mucho más miedo en Marruecos que ese día en el mar". Naima ganaba al día unos 20 euros como porteadora en Marruecos, pero el cierre de las fronteras hizo de su supervivencia y la de su propia familia algo casi imposible. A punto de ser expulsada de su vivienda de alquiler y con tres hijos, de dos meses y 5 y 12 años, recibió una llamada telefónica que la avisaba de que la frontera estaba abierta y no se lo pensó.

"Me vine porque no tenía otro camino. Sé que muchas personas han muerto en el mar y muchas se han ahorcado y matado. No me quedaba otra situación, por el hambre", explica.

El periodista Alfonso Rodríguez cuenta en Al Rojo Vivo que aunque no puede revelar dónde está exactamente Naima, sí explica que "duerme en un hueco con mucha humedad, en condiciones infrahumanas, por miedo".

Naima vive en la calle, escondida en Ceuta, y sigue con miedo. Miedo a ser expulsada de España. Pide al Gobierno que les dé una oportunidad. Pide tener un futuro, para ella y para sus hijos. Pide ser acogida.