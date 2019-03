Madina y Sánchez, duelo por liderar el PSOE

Los dos principales aspirantes a secretario general del PSOE, Eduardo Madina y Pedro Sánchez, enfilan una semana clave con la presentación el próximo viernes de los avales que hayan conseguido, lo que les servirá para medir sus fuerzas y calcular apoyos de cara a la votación del 13 de julio. Según fuentes socialistas, la mayor parte de los 'aparatos' regionales se están volcando con el diputado por Madrid Pedro Sánchez, mientras que en Extremadura y Asturias es Madina el más avalado.

Representantes de la candidatura de Sánchez replican que "Pedro es el candidato de las bases" e insisten en que, tras ser considerado el "patito feo" en esta carrera, los cinco meses que lleva "trabajándose las agrupaciones" y en contacto con los militantes están dando sus frutos y demostrando que es un "candidato con vocación".

En el ecuador de la precampaña, el equipo de Madina asegura también estar satisfecho, con las pilas cargadas y entregado a la causa, explicando su proyecto "modernizador" para el PSOE, para hacer un partido más ágil y acorde a la realidad del siglo XXI y de una fuerza política con vocación de gobernar. Más allá, incluso avanza las líneas maestras del que sería su proyecto político para la "profunda transformación de la sociedad española", que incluye la reforma federal de la Constitución.

Según fuentes de su candidatura, la precampaña está siendo "muy provechosa" y el diputado vasco está teniendo la oportunidad de comprobar que la militancia valora el acierto de proponer que el congreso fuera abierto.

En Andalucía, donde se concentra la cuarta parte de los militantes del PSOE, diversas fuentes han asegurado que Pedro Sánchez concita un apoyo mayoritario, casi unánime en Sevilla, donde la plataforma en apoyo a su candidatura representa al 95 % de los cargos públicos, orgánicos y afiliados de base. Otras fuentes indican que entre los socialistas andaluces "no todo el mundo acepta que si no es Susana Díaz tiene que ser Pedro Sánchez" el próximo secretario general.

Madina, que ya ha viajado al País Vasco, Cataluña, Extremadura y Madrid, tiene previsto desplazarse esta semana a Sevilla y Córdoba, mientras que el tercer candidato con posibilidades de lograr los 9.874 avales exigidos, el dirigente andaluz de Izquierda Socialista José Antonio Pérez Tapias, ha cosechado en su tierra más avales de los que esperaba. No obstante, para esta candidatura, que cuenta con sus mayores apoyos en Madrid y Valencia, está resultando "difícil" lograr firmas sobre todo en algunas regiones como Aragón y Cantabria.

Juan Antonio Barrio de Penagos, representante de la candidatura de José Antonio Pérez Tapias, ha dicho que "no es del todo cierto que los aparatos no influyan" en un proceso como éste, sino que precisamente cuando más influyen es precisamente en el periodo de recogida de avales. La candidatura de Pérez Tapias, no obstante, considera que la ejecutiva del partido está manteniendo la "neutralidad" que proclama y Barrio de Penagos sigue viendo "muy complicado, pero factible" conseguir las firmas. Para ello las personas que apoyan esta candidatura preparan para esta semana un acto central en tierra aragonesa.

Los aspirantes -nueve en total- tienen hasta el próximo 27 de junio para conseguir los avales con los que formalizar su candidatura, tras lo cual la dirección del PSOE pactará con ellos la celebración de debates y el reparto de medios para que -del 3 al 12 de julio- hagan campaña pidiendo el voto. Se espera que sea entonces cuando los 'barones' y otros dirigentes se decanten públicamente por un candidato, aunque podría ocurrir que los dirigentes territoriales prefieran no hacerlo tras el patinazo que tuvieron al respaldar de forma mayoritaria la candidatura de Susana Díaz, que nunca llegó.

Además algunos de esos 'barones' están ya inmersos en su propio recambio (País Vasco, Castilla y León, Navarra, Cataluña) y otros están muy cuestionados dentro de sus propias federaciones por los malos resultados de las elecciones europeas. Sólo el extremeñoGuillermo Fernández Vara -que obtuvo el mejor resultado para el PSOE en una comunidad el 25M- ha avanzado que dará su opinión cuando conozcan los proyectos de todos los candidatos, a cuyas presentaciones en su territorio está acudiendo personalmente.

Fernández Vara y el presidente de Asturias, Javier Fernández, no salieron en su día en apoyo de la candidatura de Díaz y desde el resto de aspirantes se da por hecho que sus preferencias se sitúan con Madina. Con todo, el ascendiente de los líderes territoriales es imposible de calibrar sobre una elección en la que están llamados a participar 197.468 militantes con voto secreto y en urna.

Con pocas posibilidades a priori compiten también en la carrera de los avales los afiliados de base Alberto Sotillos (Madrid), Antonio Gutiérrez Rodríguez (Canarias), Aurelio Belando (español residente en Colombia), Manuel Pérez García (Ciudad Real), Manuel Castro Martínez y Florentino Chico Fernández.