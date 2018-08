Los yihadistas de Alcanar presumieron de ser terroristas ante unos niños el día antes de atentar en Barcelona y Cambrils

Apenas horas antes de la masacre de Las Ramblas, en Barcelona, varios miembros de la célula yihadista de Alcanar presumían de su condición de terroristas ante un grupo de niños en Cambrils. Lo hacían en varios idiomas (inglés y francés) mientras se señalaban tres mochilas que llevaban a sus espaldas.

En un primer momento, los niños no dieron mayor importancia al incidente y no fue hasta el día siguiente, una vez perpetrada la masacre de La Rambla, cuando los menores lo pusieron en constancia de los Mossos d'Esquadra. Los agentes no tardaron en tomar declaración a los niños, que identificaron a Younes Aboyaaqoub, autor del atropello mortal de Barcelona, y a Youssef Aalla, uno de los terroristas fallecidos en las explosiones del chalet de Alcanar.

La célula yihadista podría haber financiado los atentados a base de microcréditos

Los terroristas de los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 contactaron con tres empresas de crédito rápido para obtener dinero con el que comprar material para explosivos con los que posteriormente atacarían sus objetivos yihadistas.

Así intentó el imán de Ripoll radicalizar a dos jóvenes en Castellón en 2014

Abdelbaki Es Satty, el imán de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils el 17A, trató de radicalizar a dos jóvenes en Castellón tras salir de la cárcel, según informa el diario. Sin embargo, pese a que uno de ellos llegó a tener contacto con los terroristas, ninguno de los dos llegó a integrarse en la célula.