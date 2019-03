Los ecos de la movilización feminista resuenan en la arena política sin lograr unir a los partidos en la causa por la igualdad

Las dirigentes socialistas, que acudieron a la manifestación, han vuelto a mostrar su compromiso. "Vamos a seguir la lucha. Por ellas vamos a seguir en la lucha", ha defendido la ministra Meritxell Batet.

Además han criticado las ausencias de algunos de sus rivales: "Yo creo que es una pena. Tendrán finalmente que incorporarse" asegura la ministra Isabel Celaá.

El PP ha justificado en redes su decisión de no acudir a las movilizaciones. Aunque sí lo hicieron algunos alcaldes y cargos electos del partido y Pablo Casado presidió una cena centrada en ellas: "No podemos victimizar a las mujeres por el hecho de serlo ni criminalizar a los hombres por el hecho de serlo. No podemos enfrentar a hombres con mujeres".

Una postura cercana tuvo Ciudadanos, aunque sí que se unió a la manifestación de forma oficial, pero Toni Cantó, que hoy ha estado con Albert Rivera, la considera partidista.

Podemos, que sí acudió a la concentración, ha celebrado un encuentro con sus principales caras. Allí todos han calificado de éxito lo vivido: "Cuanto más nos quieren solas, separadas, en nuestra casa cocinando, cuidando, y sin participar en las decisiones importantes para la vida de la gente… decimos nanai", dice la diputada Noelia Vera.

Santiago Abascal habla de "maneras terroristas de feminazis" y su partido denuncia haber recibido ataques en algunas de sus sedes.

El diputado de Esquerra Gabriel Rufián apunta a que las imagen del 8M hace daño a la derecha: "Me siento muy orgulloso de ver como las mujeres pasaron por encima al trifachito de Colón".

Y el PNV asegura que ellos lucharán en primera línea: "Resuena el clamor en favor de la igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres va a ser un punto clave en la agenda política y social", dice Andoni Ortuzar. Y añade, lo harán sin ninguna estridencia.

