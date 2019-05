El irónico encuentro entre Aguirre y Garrido cargado de halagos y dardos: "Lo va a hacer fenomenal porque se ha hecho liberal"

Sonrientes y conversando muy animados se han dejado ver Esperanza Aguirre y Ángel Garrido, ambos ex presidentes de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, sentados juntos en el acto de celebración del Dos de Mayo.

Aparentemente en un ambiente muy cordial y en el caso de ella, al parecer también con ganas de hablar. Primero en privado, con Garrido, aunque no ajena a la cámara de laSexta que estaba tomando imágenes. Ya cuando vio el micrófono, no hizo falta mucho más. El periodista de laSexta Jaime Rull entraba en ese momento en directo en 'Al Rojo Vivo' comentando esa imagen de los dos ex presidentes de la Comunidad de Madrid, algo que no pasó inadvertido para Aguirre, que, dirigiéndose al periodista de laSexta, prácticamente le invitaba a preguntar. Durante unos minutos logró acaparar toda la atención.

"Es un honor estar al lado de una buena presidenta de la Comunidad de Madrid", ha dicho Ángel Garrido, sucesor de Cristina Cifuentes al frente del Gobierno regional. A partir de ahí, han sido todo halagos. "Ella estuvo muchos más años que yo y lo hizo mucho mejor que yo", ha resaltado Garrido, a lo que Aguirre ha respondido: "Él ahora lo va a hacer fenomenal porque se ha hecho liberal", ha comentado, provocando las risas.

Además, al ser preguntada si el PP volverá a ser un partido de centro, Aguirre ha respondido que "el PP nunca ha dejado de ser de centro". Algo con lo que no está de acuerdo Garrido. Ahora, desde las filas de Ciudadanos, ha asegurado que "el centro solo está en Ciudadanos, el PP no está en el centro ni mucho menos". Aguirre ha sostenido que aunque no comparte esas afirmaciones, las respeta porque es "liberal".

Además, no comparte la afirmación de Pablo Casado, que llama "extremaderecha" a Vox: "Si no se llama de 'extremaizquierda' a Podemos, no tiene sentido que a un partido constitucionalista como Vox le llamemos esos adjetivos hirientes, aunque ellos han empezado llamándonos 'derechita cobarde'".

La expresidenta del PP de Madrid también ha zanjado la polémica abierta por Pablo Casado que aseguró que Santiago Abascal había cobrado "de los chiringuitos y mamandurrias de algún que otro gobierno autonómico". "Casado ha querido dar una patada a Abascal en mi trasero", ha contestado Aguirre a modo de dardo hacia el líder de los 'populares'.

Casado y Garrido, otro esperado encuentro

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha coincidido por primera tras su 'fuga' a Ciudadanos con Pablo Casado.

El líder del Partido Popular, a su llegada al acto de 2 de Mayo, no se ha detenido a saludar a Ángel Garrido, sentado ya en la primera fila. Tampoco le ha mirado.

Tras el desplante, el candidato de Ciudadanos ha defendido que "hay que saber diferenciar lo político de lo personal", aunque ha insistido en restar importancia al momento: "Ha pasado rápido y quizá no me haya visto".