El Gobierno ha hecho una clara declaración de intenciones con respecto a los indultos de los políticos del procés. Miquel Iceta, en una entrevista para el diario 'Deia', ha asegurado que el criterio que está defendiendo el Gobierno es el de "volver a la política". "Los indultos pueden favorecer ese regreso a la política. El Gobierno está trabajando en esa dirección y cuando adopte la decisión, la explicará", ha afirmado.

Otro socialista, Manuel Chaves, expresidente de Andalucía, se muestra a favor de los indultos. Y mientras Salvador Illa presentaba un equipo de gobierno alternativo, ha hecho esta petición: "Reclamamos la convocatoria de la mesa de diálogo lo antes posible entre las fuerzas políticas catalanas".

Mientras, el Govern defiende que los indultos aliviarán la situación "injusta" de los presos: "Lo entendemos no como una medida de gracia, sino como una rectificación del Estado español; el señor Pedro Sánchez dijo que se tenían que hacer cosas diferentes", ha manifestado Laura Vilafgrà, consellera de Presidencia.

Sin embargo, advierten a Sánchez en el caso de que el Gobierno no se mueva. "Nosotros ya demostramos que con el proceso que hicimos el 1-O la vía unilateral es posible hacerla; no es nuestra primera opción, pero no la descartamos", ha declarado Jordi Puigneró, vicepresident de la Generalitat.

Críticas de Ciudadanos y PP

Ciudadanos, por su parte, lo considera inconcebible y defiende que no se puede normalizar la actitud de un Govern "comprometido con la vía ilegal". "La actitud del gobierno de España, del presidente del Gobierno, es de una irresponsabilidad enorme. Estos indultos obviamente no están orientados al interés general, sino que están orientados al interés personalísimo del señor Sánchez", ha denunciado Nacho Martín, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.

A estas críticas de Ciudadanos se suma el PP. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, ha afirmado que Pedro Sánchez "cada día está más alejado de los españoles". "No valen peajes políticos a quienes dieron un golpe a la legalidad y están condenador por malversación y por sedición", ha expresado.

José Luis Ábalos, sin embargo, ha acusado al PP de no ser leal como lo fue el PSOE, asegura, cuando gobernaba Rajoy. "¿De qué España hablan? Porque parece más bien la 'antiEspaña'. A mí me cuesta mucho hablar de España y satanizar a los catalanes", ha declarado el ministro de Transportes, quien ha asegurado que el desafío independentista surgió por la inacción del Gobierno de los populares.