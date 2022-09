El Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha recibido hoy al Rey Felipe VI y al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para la apertura del año judicial 2022-2023, el cuarto consecutivo que se celebra con el órgano de gobierno de los jueces en funciones y, en esta ocasión, marcada por la tensión en las negociaciones para consensuar los nombres de los dos magistrados que el CGPJ debe designar al Tribunal Constitucional.

Lesmes ha incidido en el bloqueo de los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ, que se encuentra con el mandato caducado desde finales de 2018, en un discurso mucho más duro que el de los últimos cuatro años.

El presidente ha asegurado que hay "una paralización de todo el sistema judicial" y ha señalado que "el escenario político está debilitando y erosionando las principales instituciones de la justicia española" como el CGPJ y el Tribunal Supremo.

Así, ha recordado que "la falta de renovación" del órgano provoca "limitación de funciones" y ha hablado de una "constante merma" producida por "la imposibilidad de reposición". Por ello ha pedido directamente a Sánchez y Feijóo que renueven el CGPJ o que les devuelvan las competencias.

"Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el CGPJ sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando a un lado todo interés de partido", ha dicho.

Además, ha apuntado que de lo contrario, deberán tomar medidas que no gustan: "De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. Este emplazamiento urgente se lo debemos a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante el deterioro de sus principales instituciones".

Lesmes también se ha pronunciado sobre la forma de designación de los miembros del CGPJ, aunque ha remarcado que "una vez cumplido el deber de renovación, solo entonces será hora de abordar ese debate".

"El modelo de elección parlamentaria de los vocales del CGPJ, sin participación determinante de los propios jueces, tiene casi cuarenta años de existencia. Hay que admitir que este modelo se ha instalado en una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse con los estándares europeos en materia de consejos judiciales", ha dicho antes de afirmar que "la reforma es ineludible y se debe abordar con urgencia".

El presidente ha asegurado que la situación es "límite", "inaceptable" e "insostenible" y ha apuntado que no puede permanecer "impasible" ni "impávido" ante este "estropicio": "Aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es, pues llevaría a la paralización del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional".

Lesmes alerta del "riesgo" de la "desjudicialización" del procés

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha criticado a quienes apuestan por "desjudicializar" el procés, como si los jueces fueran responsables del 1-O, y ha alertado del riesgo de neutralizar sentencias "que no son conformes con el interés político del momento".

Lesmes ha advertido de que esa "desjudicialización" puede acabar con el principio de igualdad ante la ley y conllevar "el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política".

Convencido de que la actuación de jueces y fiscales fue clave para preservar la convivencia en Cataluña y garantizar la primacía de la Constitución, ha insistido en que el respeto al Derecho exige respetar las decisiones judiciales. "Entenderlo de otra manera es considerar el Derecho como mera retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar por diversos procedimientos las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento".